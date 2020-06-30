Герои Ржева остаются живыми на редких фронтовых фотографиях

В последний день июня, когда у деревни Хорошево на федеральной трассе М-9 Москва - Рига открыли Ржевский мемориал, стал знаковым в календаре 75-летия Победы.

Вслед за лидерами России и Беларуси, которые дали понять, что это памятник не местного значения, а общий поклон Советскому солдату, мы склоняем головы в память о бойцах и командирах всех национальностей, которые погибли в кровопролитных боях 1942-1943 годов на этом участке фронта. И сожалеем, что так запоздали с признанием стратегического характера проведенных здесь наступательных операций и оценкой людских потерь.

Теперь уже никто не ставит под сомнение, что Сталинград и Ржев, связанные течением одной реки, были связаны одной жестокой логикой войны. Чтобы ТАМ удержаться, перемолоть, а затем взять в "котел" и разгромить огромную группировку, надо было ЗДЕСЬ сковать непрерывными атаками самые боеспособные дивизии вермахта. Как ни просил подмоги окруженный в Сталинграде Паулюс, ни пехоту, ни танки снять со Ржевского выступа Гитлер не решился…

"Ожесточённые, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли, - сказал у подножия монумента Владимир Путин. - Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трёхсот тысяч человек - чудовищная, просто немыслимая цифра…"

Сколько воды за 14 месяцев боев донесла Волга от Ржева, Зубцова и Старицы до Сталинграда, не скажет никто. Но крови ее берега с полями и перелесками впитали там и тут на века вперед. Павших до сих пор собираем по косточкам - собрать не можем.

"Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно", - констатировал президент России. Бои под Ржевом, по его словам, сделали невозможным повторное наступление немецких войск на Москву и "шаг за шагом, день за днём" приближали их разгром под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики.

Еще недавно, отметил Владимир Путин, "в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники - слишком тяжело было вспоминать…".

Теперь живых участников Ржевской битвы можно по пальцам пересчитать. Но есть еще тысячи семей, где помнят своих близких, не вернувшихся с войны, берегут их фотографии и письма с фронта. А кому-то, возможно, повезет сегодня - и они узнают родные лица на фотографиях, что сделаны в районе Ржева летом и зимой 42-43 годов фронтовыми корреспондентами.

С недавних пор такие документы стали доступны в специальном фотобанке "Образы войны".

Это ресурс создан и продолжает пополняться совместными усилиями Российского военно-исторического общества (РВИО), Российского государственного архива кинофотодокументов, РОСФОТО, Мультимедиа Арт Музеея, Российского фонда культуры и Музея Победы на Поклонной горе.

Как рассказал помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский, на момент старта было собрано более двух тысяч документальных фотографий, в том числе работы Евгения Халдея, Бориса Кудоярова, Эммануила Евзерихина, Ивана Шагина, Якова Халипа и других известных авторов.

- Мы собираем фотографии военных лет, атрибутируем их. Везде указано: кто и когда снимал, что изображено. После этого фотографии сканируются в профессиональном качестве и выкладываются в свободный некоммерческий доступ, - пояснил Владимир Мединский. - Каждый гражданин может использовать эти фото для изучения, личного архива, личных блогов - в любых некоммерческих целях.

Добавим, что описание фотографий на русском языке дублируется и на английском, что делает фотобанк доступным для граждан других стран. Для сегодняшней публикации на сайте "Российской газеты" мы выбрали девять сюжетов, которые имеют прямую связь с боевыми действиями в районе Ржева.