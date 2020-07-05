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Названы самые популярные фильмы 90-х в разных странах мира

Новости
    05.07.2020, 17:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американская компания Frontier Communications опубликовала результаты своего исследования по предпочтениям зрителей ста стран мира, показавшего какие фильмы девяностых киноманы чаще всего ищут через поисковики.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг

Материал опубликован на сайте компании, и из него следует, что в фаворитах - "Форрест Гамп" Роберта Земекиса, который чаще всего искали зрители в 22 стран - от Армении и Литвы до Того и Непала.

Вторая строчка - живодерская семейная комедия "Один дома", которой чаще всего интересовались в двадцати странах, включая Украину, Грузию, Латвию, Танзанию и Гану.

"Бронза" этого своеобразного чарта у "Парка Юрского периода" 1993-го - лента лидер в шестнадцати странах, в том числе в Исландии и Мозамбике.

Далее идут мистическая мелодрама с Деми Мур "Привидение" (12 стран), "Титаник" (11), первые "Люди в черном" (8), "Король Лев" (7) и "Аладдин" (3).

По одной стране "набрали" второй "Терминатор" (Япония) и "Армагеддон" (Новая Зеландия").

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