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Как должен был выглядеть на самом деле Ахиллес в "Трое"

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    06.07.2020, 17:23
Текст:   Козьма Лоханкин

Художник и любитель истории Патрик Робертсон опубликовал очередную работу в рамках своего просветительского проекта.

Напомним, недавно, британец завёл блог, в котором размещает кадры из известных исторических и фэнтезийных фильмов и сериалов, придавая им более аутентичный вид посредством графического редактора.

На этот раз "под нож" Робертсона угодила "Троя" Вольфганга Петерсена, основанная на гомеровской "Илиаде". В частности - Ахиллес в исполнении Брэда Питта, заметно укрепивший броню. Хотя важнейшая часть тела - пятка - как раз потеряла в защите.

Отметим, что в сериале BBC и Netflix "Падение Трои" (2018) Ахиллес вообще оказался негром.

Ранее художник "исправил" внешний вид героев "Викингов", "Последнего королевства", "Игры престолов", "Тора", "Храброго сердца" и "Короля Артура".

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