На Ставрополье завели четвертое дело против экс-министра края

Бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого подозревают в получении взятки. Следственное управление СК РФ по региону завело против экс-министра уголовное дело, которое стало уже четвертым. Как сообщили в следственном ведомстве, Когарлыцкий получил "откат" в 34 миллиона рублей за содействие при подготовке строительства краевого онкодиспансера.

- В 2018 году подозреваемый и представитель акционерного общества "Гипроздрав" - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха - договорились о передаче Кагорлыцкому 40 процентов от общей суммы госконтракта на инженерные изыскания и проектную документацию при строительстве лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкодиспансера, - отметили в пресс-службе СУ СК региона.

Контракт между Минстроем Ставрополья и компанией-исполнителем заключили на 100 миллионов рублей. По данным следствия, Алексей Когарлыцкий с помощью своего положения ускорил процесс госэкспертизы, проверки выполненных работ и обойти другие бюрократические процедуры. За это он получил взятку в 34 миллиона.

Это уголовное дело соединят в одно производство с тремя уже существующими. Бывшего министра строительства суд арестовал в ноябре 2019 года. Два уголовных дела на него заведены за превышению должностных полномочий, еще одно за получение взятки - он заставил два подведомственных Минстрою Ставрополья учреждения заключить госконтракты с нужной ему фирмой, а за это получил автомобиль марки Porsche Cayenne S, стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей.

Также, как считает СК, Когарлыцкий увеличил объем работ по государственному контракту на строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы на 1,7 миллиона рублей и на 14 миллионов завысил сумму госконтракта на строительство легкоатлетического манежа. По делу с манежем, кстати, проходит также бывший министр Физической культуры и спорта Ставрополья Роман Марков.