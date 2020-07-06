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Вышел трейлер вампирской готической драмы "Кармилла"

Новости
    06.07.2020, 10:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Cine maldito Фото: youtube.com/ Cine maldito
Фото: youtube.com/ Cine maldito

На YouTube опубликован немалой атмосферности трейлер вампирской драмы с нетрадиционным креном "Кармилла" - очередного переосмысления повести ирландца Джозефа Шеридана Ле Фаню, написанной почти два века назад (и раньше "Дракулы").

Фото: youtube.com/ Dmitry Davidoff
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На этот раз - в постановке Эмили Харрис. Она же - автор сценария.

В центре истории - пятнадцатилетняя Лара (Ханна Рэй, "Убийство на пляже"), у которой завязывается дружба с попавшей в их с отцом дом девушкой Кармиллой (Даврим Лингнау, "Под подозрением"). За которой гувернантка Лароы подозревает недоброе. И не зря, как видим.

В других ролях: Тобиас Мензис ("Рим", "Террор", "Игра престолов"), Джессика Рэйн ("Патрик Мелроуз", "Фортитьюд"), Грег Уайз ("Корона", "Галавант").

Цифровой релиз - 17 июля.

Начиная с тридцатых годов прошлого века, повесть Ле Фаню экранизировалась неоднократно. В том числе Роже Вадимом в 1960-м. И, конечно, отрадно вспомнить версию Хуана Монтусумы - культовую-раскультовую "Алукарду".

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