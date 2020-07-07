75 лет ждал житель поселка Золотая Коса Иван Зверев медаль "За боевые заслуги", которую заслужил в 1945 году при освобождении Польши. Награду вручил заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Поздравить ветерана, несмотря на проливной дождь, пришли не только родственники и близкие люди, но и все жители небольшого поселка на побережье Азовского моря. Из Таганрога приехали духовой оркестр и юнармейцы с копией Знамени Победы.

"За боевые заслуги". Самая "солдатская медаль" нашла своего героя через 75 лет... Фото: Сергей Белогруд

- Если звуковые колонки из-за дождя не будут работать, то мы сами запоем песни в честь нашего Ивана Александровича, - с улыбкой сказала, стоя под зонтиком, одна из казачек.

А пока работники сельсовета готовили концертную площадку, виновник торжества готовил китель, чтобы при полном параде встретить заслуженную награду, и вспоминал, как попал на фронт.

- Родился я 24 августа 1926 года в селе Ново-Сергиевка Оренбургской области. В 1941-м отец ушел на фронт, а 19 октября 1943 года мне вручили повестку и направили учиться на стрелка-радиста в авиашколу. Однако подвело зрение и попал в пехоту, - рассказывает Иван Александрович.

Молодой солдат попал в 738-й стрелковый полк и боевое крещение получил в июле 1944 года во время операции "Багратион". Участвовал во взятии городов Холм и Люблин, а под польским городом Радом в составе взвода захватил противотанковое орудие и весь его расчет.

- В январе 1945 года мы пошли в наступление. Немцы отстреливались, а мы наступаем. 14 января у деревни Пискуров - вот как дата врезалась в память - почему-то комвзвода не оказалось рядом, и я поднял в атаку отделение автоматчиков. Двое суток бои шли. Ночью пошли в атаку, но немцы подожгли дома справа и слева, и мы оказались перед ними как на ладони. Тут меня и ранило в третий раз - в правую ногу. Пуля прошла навылет, но лежал около суток, а затем меня отправили в госпиталь, - вспоминает Иван Александрович.

В ходе боя, как следует из наградных документов, отделение автоматчиков под командованием Зверева уничтожило противотанковую пушку и станковый пулемет, а молодой солдат - восемь гитлеровцев. Из полевого госпиталя 19-летнего сержанта направили в Казанское танковое училище, где он и встретил День Победы. После войны Иван Александрович еще несколько лет отслужил в армии. Орден Славы III степени и медаль "За победу над Германией" ему вручили во время службы, а вот медаль "За боевые заслуги" затерялась.

Фото: Из личного архива Ивана Зверева

После окончания Оренбургского аграрного института в 1969 году Иван Зверев трудился ветеринарным врачом в Азове, станице Большекрепинской, Новочеркасске и ушел на пенсию в Неклиновском районе. К 75-летию Победы Иван Александрович попросил сына навести справки о своем отце, и обнаружилась медаль "За боевые заслуги". К восстановлению наградных документов подключились сотрудники военкомата Ростовской области.

- Иван Александрович мужественно воевал в составе 1-го Белорусского фронта, участвовал в Висло-Одерской операции, за что был представлен к государственным наградам. И сегодня благодаря его сыну, работникам военкомата, Центральному архиву министерства обороны мы нашли ту самую медаль, - сказал генерал-лейтенант Алексей Авдеев.

Помимо награды Ивану Звереву вручили удостоверение, подписанное президентом России Владимиром Путиным.

- Хоть почетом я не был обделен, но медаль "За боевые заслуги" ждал с большим волнением. Ведь она самая солдатская, и особенно приятно, что это не дубликат, а подлинник, тем более омытый кровью, - сказал солдат.