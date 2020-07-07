Новости

В Москве горит НИИ биохимии 23:30
В Подмосковье ветер унес продавца с палаткой 23:24
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 23:14
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса 21:48
Трамп уведомил Конгресс о выходе из ВОЗ 21:46
На востоке Китая выявлен случай заражения лихорадкой денге 20:59
Баржа для строительства "Северного потока-2" вышла из порта 20:48
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 7 тысяч человек 20:38
Netflix продлил сериал "Последнее королевство" на пятый сезон 20:15
Авторы "Ведьмака" пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне 20:07
Кадровые перестановки произвел Лукашенко в руководстве Вооруженных Сил страны 19:49
Российские ученые нашли в янтаре жука возрастом 39 млн лет 19:41
Парламентарии СГ будут противостоять девальвации общих ценностей 19:27
В Петербурге вновь появилось граффити с Бродским 19:24
Суд начал рассматривать ходатайство об аресте Ивана Сафронова 19:19
ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди 19:13
Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D 19:04
Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс 18:52
На станции МЦД-2 из-за дождя обвалилась крыша 18:41
В "Аэрофлоте" объяснили отказ в вывозе животных из Шанхая 18:40
СК проверит факт массового отключения электричества в Краснодаре 18:33
Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала 18:30
Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины 18:25
Минздрав: 14 тысяч заболевших COVID-19 врачей получили страховые выплаты 18:16
Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 23:00
Рубрика: Общество

Личный счет рядового Зверева

Донскому фронтовику вручили медаль 1945 года
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя № 148(8202)
75 лет ждал житель поселка Золотая Коса Иван Зверев медаль "За боевые заслуги", которую заслужил в 1945 году при освобождении Польши. Награду вручил заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Поздравить ветерана, несмотря на проливной дождь, пришли не только родственники и близкие люди, но и все жители небольшого поселка на побережье Азовского моря. Из Таганрога приехали духовой оркестр и юнармейцы с копией Знамени Победы.
"За боевые заслуги". Самая "солдатская медаль" нашла своего героя через 75 лет... Фото: Сергей Белогруд

- Если звуковые колонки из-за дождя не будут работать, то мы сами запоем песни в честь нашего Ивана Александровича, - с улыбкой сказала, стоя под зонтиком, одна из казачек.

А пока работники сельсовета готовили концертную площадку, виновник торжества готовил китель, чтобы при полном параде встретить заслуженную награду, и вспоминал, как попал на фронт.

- Родился я 24 августа 1926 года в селе Ново-Сергиевка Оренбургской области. В 1941-м отец ушел на фронт, а 19 октября 1943 года мне вручили повестку и направили учиться на стрелка-радиста в авиашколу. Однако подвело зрение и попал в пехоту, - рассказывает Иван Александрович.

Молодой солдат попал в 738-й стрелковый полк и боевое крещение получил в июле 1944 года во время операции "Багратион". Участвовал во взятии городов Холм и Люблин, а под польским городом Радом в составе взвода захватил противотанковое орудие и весь его расчет.

- В январе 1945 года мы пошли в наступление. Немцы отстреливались, а мы наступаем. 14 января у деревни Пискуров - вот как дата врезалась в память - почему-то комвзвода не оказалось рядом, и я поднял в атаку отделение автоматчиков. Двое суток бои шли. Ночью пошли в атаку, но немцы подожгли дома справа и слева, и мы оказались перед ними как на ладони. Тут меня и ранило в третий раз - в правую ногу. Пуля прошла навылет, но лежал около суток, а затем меня отправили в госпиталь, - вспоминает Иван Александрович.

Фото: Андрей Ильинский
История ветерана, ушедшего в 14 лет в партизанский отряд

В ходе боя, как следует из наградных документов, отделение автоматчиков под командованием Зверева уничтожило противотанковую пушку и станковый пулемет, а молодой солдат - восемь гитлеровцев. Из полевого госпиталя 19-летнего сержанта направили в Казанское танковое училище, где он и встретил День Победы. После войны Иван Александрович еще несколько лет отслужил в армии. Орден Славы III степени и медаль "За победу над Германией" ему вручили во время службы, а вот медаль "За боевые заслуги" затерялась.

Фото: Из личного архива Ивана Зверева

После окончания Оренбургского аграрного института в 1969 году Иван Зверев трудился ветеринарным врачом в Азове, станице Большекрепинской, Новочеркасске и ушел на пенсию в Неклиновском районе. К 75-летию Победы Иван Александрович попросил сына навести справки о своем отце, и обнаружилась медаль "За боевые заслуги". К восстановлению наградных документов подключились сотрудники военкомата Ростовской области.

- Иван Александрович мужественно воевал в составе 1-го Белорусского фронта, участвовал в Висло-Одерской операции, за что был представлен к государственным наградам. И сегодня благодаря его сыну, работникам военкомата, Центральному архиву министерства обороны мы нашли ту самую медаль, - сказал генерал-лейтенант Алексей Авдеев.

Помимо награды Ивану Звереву вручили удостоверение, подписанное президентом России Владимиром Путиным.

- Хоть почетом я не был обделен, но медаль "За боевые заслуги" ждал с большим волнением. Ведь она самая солдатская, и особенно приятно, что это не дубликат, а подлинник, тем более омытый кровью, - сказал солдат.

Фото: Из личного архива Ивана Зверева
В регионах Общество История Русское оружие История Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Вторая мировая война

Главное сегодня

МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Трамп уведомил Конгресс о выходе из ВОЗ
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет