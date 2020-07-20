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20.07.2020 15:59
Рубрика: Происшествия

Экс-министра строительства Ставрополья арестовали на два месяца

Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)

Промышленный районный суд Ставропольского края вынес решение о заключении под стражу бывшего министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого. Это сделано по ходатайству следователя, уточнили в пресс-службе суда.

- Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении бывшего министра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 16 сентября 2020 года, - говорится в сообщении.

Фото: Istock
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Когарлыцкий был задержан в Ставрополе 7 ноября 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий, а 8 ноября заключен под стражу.

- Дело в том, что как раз 16 июля Алексею Когарлыцкому была изменена мера пресечения на домашний арест, а по сегодняшнему решению суда он снова заключен под стражу до 16 сентября, - рассказали "РГ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

В отношении бывшего чиновника заведены шесть уголовных дел - четыре по подозрению во взяточничестве и два за превышение должностных полномочий. По версии правоохранителей, на посту министра Когарлыцкий несколько раз за деньги помогал получать госконтракты нужным ему фирмам, а также способствовал быстрому принятию проектов и строительства по этим госконтрактам. Например, экс-чиновник получил 49,5 миллиона рублей по двум эпизодам, а еще 43 миллиона получить не успел, так как уже был задержан. Также его подозревают во взятке в виде автомобиля марки Porsche Cayenne S стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей.

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