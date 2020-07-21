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21.07.2020 12:25
Рубрика: Общество

Ледокол в будущее: молодые капитаны поведут наш караван

Текст: Александр Емельяненков
Вслед за атомоходами "Сибирь" и "Урал" на стапеле Балтийского завода в Петербурге заложен еще один - уже четвертый по счету - универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия". А совсем недавно пришло сообщение, что в 2021-м там же, на Балтзаводе, начнут строить пятый - "Чукотка".
Познакомиться с капитаном и сделать фото на память – такая привилегия была у всех участников "детского" рейса. Фото: Александр Емельяненков Познакомиться с капитаном и сделать фото на память – такая привилегия была у всех участников "детского" рейса. Фото: Александр Емельяненков
Познакомиться с капитаном и сделать фото на память – такая привилегия была у всех участников "детского" рейса. Фото: Александр Емельяненков

Тем временем в Приморье, на новом для России судостроительном комплексе "Звезда", уже начали резать сталь для корпусных конструкций атомного суперледореза нового проекта 10510 "Лидер". На сентябрь там намечена официальная закладка головного корабля под названием "Россия". А всего таких планируется построить три. В российском "Атомфлоте" и в экипажах действующих атомоходов "Ямал", "Вайгач", "Таймыр" и "50 лет Победы" грядущему пополнению рады. И не могут не думать о том, чтобы ко времени ввода новых ледоколов был подготовлен квалифицированный кадровый состав. А ветераны-полярники смогли бы передать молодым капитанам и штурманам свой богатый арктический опыт.

В цикле репортажей под общим заголовком "Ледокол в будущее" в августе прошлого года мы рассказали о необычном рейсе к Северному полюсу атомного ледокола "50 лет Победы". Его участниками стали более 70 школьников из 39 больших и малых городов России - победители конкурсов и олимпиад, прошедшие специальный отбор и получившие от "Росатома" подарок-приглашение побывать на "макушке" Земли.

Главная цель была, конечно, просветительской. За время похода мальчишки и девчонки узнали много интересного об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики и могли творчески осмыслить полученные знания. С этой целью на борту ледокола работала совместная команда опытных педагогов из проекта "Школа Росатома" и сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

- Арктика - сложнейший регион, принимающий только сильных духом людей, - предупредил школьников глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, к которому делегация школьников заехала перед вылетом в Мурманск. - По статистике, из тех, кто туда отправляется, остаться может только каждый десятый. Думаю, экспедиция станет для вас важным этапом в жизни. В Арктике живут и работают прекрасные люди.

Да, они не первыми пришли на Северный полюс. Но для каждого из ребят в отдельности то покорение было первым.

Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Судоверфь "Звезда" приступила к строительству самого мощного в мире ледокола

Илья Гайбуллаев из Красноярского края на встречу с капитаном пришел в матросской тельняшке и не боялся задавать вопросы. А пытали Дмитрия Лобусова, надо сказать, не по-детски. Как отнеслись родители и жена к выбору профессии моряка? Сколько раз он сам лично купался на Северном полюсе? Что происходит с ледниками в Арктике? Какие ЧП были на ледоколе и как экипаж защищен от радиации? Есть ли у него дача и что будет делать, выйдя на пенсию? Илья, когда подходила его очередь задать вопрос, настойчиво бил в одну точку: куда лучше пойти учиться, чтобы водить такие же мощные ледоколы или большие военные корабли. Тут или-или, отвечал Дмитрий Викторович. Мечтаешь стать военным - это одно, и лучше сразу поступать в военно-морское училище. А если хочешь работать в Арктике - тогда в гражданскую мореходку…

Конечно, не все новоиспеченные полярники придут работать в "Атомфлот" или в другом качестве найдут себя в Арктике, но капитан ледокола "50 лет Победы" был явно не против увидеть их лет через 7-8 на мостике новых атомоходов - повзрослевших, но таких же любознательных, упорных и профессионально подкованных. По просьбе ребят и их наставников в том удивительном рейсе каникулы на ледоколе решено было повторить и нынче, в год 75-летия атомной отрасли. Пандемия коронавируса сдвинула, но, хочется думать, не отменила этих планов.

Общество Наука

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