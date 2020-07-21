По дорогам Петербурга проехал первый беспилотник

На дорогах Северной столицы протестировали первый беспилотный автомобиль. Испытания проходили в районе Марсова поля.

Беспилотник StarLine - это петербургская разработка. Отечественные компании активно включились в рынок беспилотников. По оценкам Степана Агеева, эксперта digital-консалтинговой компании AIC, в этой сфере работает десяток российских производителей, среди них как автогиганты КамАЗ, ГАЗ, так и IT-компании, например Яндекс.

Агеев полагает: шансы занять по крайней мере отечественный рынок у российских компаний велики.

- Почему наши разработки будут успешнее на отечественном рынке? Во-первых, они будут обладать более низкой ценой. Во-вторых, они будут лучше адаптированы к отечественной дорожной инфраструктуре и нормативно-правовой базе. В-третьих, поначалу, скорее всего, это будут наборы оборудования и ПО, которые будут устанавливаться на обычные автомобили, соответственно, не будет большой разницы для конечного пользователя в эргономике и удобстве использования, - считает эксперт.

При создании беспилотных автомобилей есть два подхода: первый - это создавать машины на базе уже имеющихся автомобильных марок и второй вариант - разрабатывать принципиально новый вид транспорта.

- У каждого производителя автономных автомобилей свой подход к разработке: одни создают принципиально новую модель, как, например, российская MATRЁSHKA, другие берут за основу существующий автомобиль, например автономное авто от Uber, которое разрабатывается на базе Volvo, - говорит руководитель проектов по бизнес-процессам ГК "АвтоСпецЦентр" Константин Авакян.

Апгрейд стандартных автомобилей под беспилотники некоторые эксперты называют временным явлением.

- Сейчас экономически целесообразно отрабатывать технологию на уже существующих автомобилях. Однако когда технология будет готова и начнется ее массовое внедрение, изменится сама конструкция автомобиля, - считает эксперт Института права и национальной безопасности (ИПиНБ) Павел Грибов.

А вот Всеволод Морозов, руководитель группы системного анализа мобильности компании SIMETRA склоняется к мнению, что по крайней мере в ближайшие годы традиционные серийные автомобили начнут оснащать "беспилотными" опциями и они будут восприниматься так же, как сейчас автопарковщики.

Морозов отмечает, что, несмотря на большое количество разработок, в нормативной базе еще слишком много нерешенных вопросов. Весной Россия приняла Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. В ней прописаны требования, которые будут предъявляться к "высокоавтоматизированным транспортным средствам", в частности, они должны быть подключены к Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Также такие машины в обязательном порядке оснащаются бортовым устройством записи информации ("черным ящиком"), правда, сроков, когда беспилотные машины выйдут на дороги не в порядке эксперимента, а как равноправные участники движения, в документе не называют.

- Сейчас основными сдерживающими факторами являются не только правовые, но и этические нормы, которые должны регулировать использование автономных автомобилей. В первую очередь, это касается ситуаций, связанных с ДТП, а именно: кто будет виноват в аварии - владелец или автопроизводитель? Это очень сложный вопрос, так как существующие императивные нормы встают на защиту более слабой стороны, которой всегда будет автовладелец, и подразумевают, что виновным должен быть признан автопроизводитель, однако вряд ли он захочет брать на себя такую ответственность. Еще более сложным вопросом является логика, которая должна быть заложена в любое автономное транспортное средство для реагирования на экстремальные ситуации, - приводит пример Морозов.

Любовь Любимова, руководитель IT-проекта "Сфера", считает, что инфраструктура в крупных городах в целом готова к появлению беспилотного транспорта, на дорогах есть разметка, везде установлены читаемые дорожные знаки. Для беспилотного автомобиля наличие навигации имеет принципиальное значение. В малых городах и на муниципальных дорогах, которые связывают между собой деревни, беспилотный автомобиль может запросто потеряться из-за отсутствия или неправильно установленных дорожных знаков. К тому же далеко не на всех сельских дорогах ловит мобильная связь.

- Должны быть, видимо, изобретены принципиально новые технологии, которые будут ориентироваться не только на знаки и рядом находящиеся предметы, но и еще на какие-то метки в пространстве. Необходимо и развитие среды, например, связь с банковскими карточками - как сейчас появилась оплата заправки, не выходя из машины, так и в будущем - аренда, заправка, оптимальный маршрут, штрафы - для беспилотника должны объединиться в непрерывную незаметную интеллектуальную услугу для пассажира. Важно определиться с тем "кто виноват" и "что делать", определить основные принципы и возможные изменения в правилах вождения, по которым алгоритм должен принимать решение. Остановиться ли на сигнал светофора, ориентироваться на знак или разметку, или наличие конусов, или на знаки представителя ГИБДД, или на знаки рабочего, пытающегося объяснить, что проезд запрещен, - понять, кто главнее и в каком случае, - перечисляет Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России.

Технический регламент, правовые нормы, адекватная инфраструктура - пока этого не будет, беспилотные автомобили недоступны

Григорьева обращает внимание на то, что беспилотный автомобиль очень сложно научить. Эксперт приводит пример: чтобы машина без водителя проехала по дорогам восемь часов, ей требуется 80 тысяч часов обучения. Беспилотник "Яндекс" для того, чтобы осуществить поездку в семь миль, должен был до этого "наездить" 7000 миль, чтобы хорошо ориентироваться в пространстве. Это колоссальные ресурсы со стороны компаний-разработчиков.

Главный вопрос: насколько беспилотный транспорт в принципе будет востребован. Ряд экспертов склоняются к мнению, что в ближайшие годы автомобили без водителей будут применяться в первую очередь на производствах, например, возить грузы по заводским территориям. Там нет плотного автомобильного потока, а дорожная сеть даже на крупных предприятиях не сравнима с городской улицей, так что машину можно относительно быстро научить ориентироваться на территории. А вот насчет того, что беспилотники скоро вольются в общий автомобильный поток, эксперты не уверены.

- Как минимум в краткосрочной перспективе беспилотники в России останутся, скорее всего, неким технологическим аттракционом. Технический регламент, правовые нормы, адекватная инфраструктура - пока этого не будет, беспилотные автомобили будут недоступны, - считает Денис Голосюк, технический директор агрегатора МЭТР.