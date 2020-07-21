Самый маленький кроссовер Kia: тизер и дата премьеры

He's got the guts. She's got the looks. Beyond that, they've got something that's wilder than your imagination. Taking you on a wild adventure in their all-new #KiaSonet. Catch the #SonetWorldPremiere on 07th Aug 2020.#WildByDesign#SonetIsComing #ComingSoon — Kia Motors India (@KiaMotorsIN) July 20, 2020

Компания Kia опубликовала видеотизер новой модели - субкомпактного кроссовера Sonet. Премьера автомобиля состоится 7 августа 2020 года.

Тизерную кампанию начали с показа задней части кроссовера, акцентировав внимание на оформлении фонарей, которые сохранили элемент в виде молнии по бокам. Аналогичное решение применено и к фарам. Это говорит о том, что Kia, как и предполагалось, сделает серийную модель максимально приближенной к концепту.

Ранее "РГ" публиковала фото салона Kia Sonet, который получил торпедо в стилистике нового Sorento и мультимедиа с широкоформатным дисплеем диагональю 10.25 дюйма.

В списке моторов окажутся те же агрегаты, которые доступны для соплатформенного бестселлера Hyundai Venue: бензиновые двигатели объёмом 1.0 и 1.2 литра и, возможно, 1.5-литровый дизель. В зависимости от мотора можно будет выбирать между "механикой", роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и классическим "автоматом". Причём механическая коробка не имеет педали сцепления.

Первым рынком, на котором появится Sonet, станет Индия. Предполагаемый прайс на новый кроссовер Kia - от 700 000 до 1 200 000 рупий (672 500 - 1 153 000 рублей). Продажи должны начаться в сентябре.

Напомним, своего конкурента Kia Sonet готовит Nissan, представившая недавно концепт Magnite.