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22.07.2020 03:01

Рецепт от бедности

Социальный контракт - шаг к финансовому благополучию семьи
Текст: Евдокия Крюкова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 160(8214)
В Алтайском крае в этом году вырос спрос на государственные социальные контракты, которые позволяют семьям поправить финансовое состояние и преодолеть жизненные трудности. Социальные контракты в Алтайском крае используют с 2013 года. За это время более 1,5 тысячи семей за счет средств краевого бюджета смогли приобрести самое необходимое, оплатить лечение или организовать подсобное хозяйство. В 2020 году благодаря федеральному финансированию значительно увеличился объем такой социальной поддержки.
На средства соцконтракта Виталий Чибисов организовал производство детских кроватей-трансформеров. Фото: Минсоцзащиты Алтайского края На средства соцконтракта Виталий Чибисов организовал производство детских кроватей-трансформеров. Фото: Минсоцзащиты Алтайского края
На средства соцконтракта Виталий Чибисов организовал производство детских кроватей-трансформеров. Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

Если в 2019 году в регионе было 389 контрактов на общую сумму около шести миллионов рублей, то за полгода 2020-го их уже заключено 1?689 - на более чем 155 миллионов рублей. Общий объем финансирования социальных контрактов в этом году составит почти 246 миллионов руб­лей.

В 2020 году Алтайский край вошел в число двух десятков регионов, которые получили федеральное финансирование на предоставление более широкого спектра соцконтрактов. Теперь малообеспеченные семьи или одиноко проживающие граждане могут получить материальную поддержку не только на первоочередные нужды, но и на трудоустройство, обучение востребованным профессиям, повышение квалификации, создание собственного дела.

- Социальный контракт предлагает комплекс мер, позволяющих семье преодолеть бедность, - отмечает министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. - Для каждой семьи разрабатывают программу социальной адаптации, где расписаны шаги по повышению ее благосостояния. Специалисты органов соцзащиты сопровождают реализацию этих программ. С семьями также работают психологи центров социального обслуживания, реализуя программу сопровождения.

Кто может заключить социальный контракт? Прежде всего это граждане трудоспособного возраста с доходом ниже прожиточного минимума, в том числе одинокие граждане старше 65 лет, инвалиды, проживающие в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Как правило, это семьи, которые столкнулись с трудностями, но не опускают руки, а готовы предпринимать активные действия. Например, те, кто потерял работу или переехал и нуждается в трудоустройстве или в освоении новой профессии.

Виталий Чибисов недавно переехал с женой и тремя дочерьми в Залесовский район из Новосибирской области и уже не первый раз пользуется соцконтрактом. В прошлом году на "контрактные" 34 тысячи рублей приобрел деревообрабатывающий станок и занялся изготовлением мебели. А теперь решил открыть мини-цех на дому и снова воспользовался соцконтрактом.

- На 250 тысяч рублей, выделенных государством, закупаю необходимое оборудование и сырье, - пояснил многодетный отец. - Делаю детские кроватки-трансформеры и поставляю их в Барнаул, Новосибирск, Кемерово. Оформил ИП, а налог выбрал для самозанятых.

Виталий Чибисов говорит, что своевременная социальная поддержка очень выручила его семью. А Наталье из Третьяковского района, которая вместе с мужем также воспитывает троих детей, социальный контракт помог получить востребованную профессию и вернуться к трудовой деятельности после декретного отпуска. Раньше она работала поваром в детском саду, а теперь вернулась в родной коллектив воспитателем.

-?Младшие дети часто болели, пришлось уволиться, - вспоминает многодетная мать. - А когда решила выйти на работу, место повара уже было занято. В соцзащите мне предложили заключить социальный контракт, чтобы получить другую профессию. В нашем детском саду как раз была вакансия воспитателя. Я прошла обучение дистанционно и снова работаю в том же коллективе, в котором трудилась до декрета.

В минтруде РФ подчеркивают, что социальный контракт доказал свою эффективность, поэтому опыт его применения планируют распространить на все регионы страны. А также упростить процедуру заключения контракта и расширить сферы его применения - для помощи самозанятым и финансирования из федерального бюджета развития личных подсобных хозяйств, увязав эту помощь с другими отраслевыми мерами поддержки малого бизнеса и сельского хозяйства.

На какую помощь могут рассчитывать семьи?

Для поиска работы соцконтракт заключают на срок от трех месяцев до года, и все это время семья получает выплаты по 10837 рублей ежемесячно. Даже после трудоустройства выплата сохраняется, пока доход семьи не превысит прожиточный минимум на каждого члена семьи.

Для получения новой профессии или повышения квалификация соцзащита оплачивает стоимость обучения, но не более 30 тысяч рублей. А также назначает ежемесячные выплаты по 10837 рублей на время обучения, но не более трех месяцев.

Для организации своего дела предусмотрены единовременные выплаты до 250 тысяч рублей на приобретение основных средств производства. Главное условие их получения - регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и просчитанный доход от собственного дела.

Для преодоления трудной жизненной ситуации назначают выплаты более 10 тысяч рублей в месяц на покупку товаров первой необходимости, лечение, обучение детей в дошкольном учреждении и другие нужды.

Сохраняются и социальные контракты на организацию личного подсобного хозяйства за счет краевых средств. На создание ЛПХ по соцконтракту можно получить до 120 тысяч рублей.

Комментарий
Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края:

- В период пандемии и санитарно-эпиде­миологических ограничений помощь, направленная на стабилизацию финансового положения семей, оказалась очень востребована. Учитывая, что часть граждан оказалась без работы, возросло число желающих заключить социальный контракт на трудо­устройство, получение востребованной профессии, открытие своего дела. Социальный контракт не просто решает разовые проблемы граждан, он дает возможность реально повысить доход семьи и выйти на совершенно другой уровень жизни.

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