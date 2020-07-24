Дегтярев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края произошел ряд кадровых изменений. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Подал в отставку первый заместитель правительства региона - руководитель аппарата Владимир Хлапов.

"На его место будет назначен Александр Александрович Никитин. Это руководитель аппарата комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который я возглавлял", - отметил Дегтярев.

Заявление об уходе также написал первый зампред правительства края Юрия Золочевский.

"Еще уволился советник бывшего губернатора Захар Синяговский. Он сосредоточится на партийной работе, ведь он исполняет обязанности руководителя отделения ЛДПР в Хабаровском крае", - сказал врио губернатора.