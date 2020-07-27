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Вышел тизер брутального фантастического боевика от создателей "Мэнди"

Новости
    27.07.2020, 13:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube обнародован брутальный тизер фантастического боевика Адама Иджипта Мортимера ("Черные праздники") Archenemy.

Фото: youtube.com
Кевин Смит показал трейлер своего нового хоррора "Здесь был Килрой"

В центре истории - некто Макс Фист (Джо Манганьелло, Флэш Томпсон из "Человека-паука"), утверждающий, что он - супергерой из иного измерения, упавший на Землю сквозь время и пространство. И лишившийся здесь своих сверхсил. Естественно, Максу никто не верит, за исключением чернокожего подростка по кличке Хомяк (Скайлан Брукс, Тимоти из "Касл-Рока"). Фист же тем временем начинает геройствовать, выйдя на борьбу с локальным криминалитетом.

В других ролях: Гленн Хоуэртон ("В Филадельфии всегда солнечно", "Курс биологии", "Охота"), Джозеф Рейтман (сериалы "Хэппи" и "Каратель"), Эми Саймец ("Кладбище домашних животных" 2019-го, "Очень странные дела", "Чужой: Завет").

В числе продюсеров - Элайджа Вуд и создатели "Мэнди" и нового "Цвета из иных миров" Лиза Уэйлен и Дэниел Ноа.

Премьера обещана на 2021-й, пока без конкретной даты.

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