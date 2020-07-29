Кубань с начала года посетили более трех миллионов туристов

Новости

В Кремле оценили перспективы развития ситуации в Хабаровском крае 13:26
ЦБ зафиксировал снижение на треть подделок банкнот на фоне пандемии 13:25
Мишустин: Национальные цели развития надо учесть в инвестпрограммах компаний 13:23
Кравчук может сменить Кучму на переговорах по Донбассу в Минске 13:14
В Подмосковье задержаны мошенники из морга 13:08
ЦИК передал депутатский мандат Дегтярева его однопартийцу Пьяных 13:07
Путин проведет совещание по коронавирусу 13:07
Российский космонавт снял рассвет над Байкалом с борта МКС 13:07
В Москве завершено расследование нападения на людей в храме 13:06
"Форсаж 9" все-таки выйдет в кинотеатрах 12:57
Гватемальские деятели попросили США вмешаться в ситуацию в стране 12:52
В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании 12:42
Справка о смерти может стать электронной 12:39
АТОР: Россиянам будут рады в Хорватии и на Мальте 12:38
Фильм, где Эмма Томпсон сыграла Королевского судью, выходит в Сети 12:36
Исследователи выяснили, как влияет на здоровье игра на музинструментах 12:34
Миронов предложил отправлять деньги коррупционеров непосредственно на пенсии 12:33
Сотрудник Росгвардии задержал мужчину, устроившего поножовщину 12:32
В Госдуме ответили на обвинения в адрес России в фейках о COVID-19 12:26
Легко переболевшие коронавирусом получают недолгий иммунитет 12:13
Косачев назвал бредом сообщения о распространении РФ фейков о COVID-19 12:05
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа 11:54
В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы 11:33
Про Хана Соло снимут сериал 11:30
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 13:03
Рубрика: Экономика

Кубань с начала года посетили более трех миллионов туристов

Текст: Ирина Белова

Кубань с начала этого года посетили более трех миллионов туристов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Крым принял первый миллион туристов с начала июля

- С начала года Краснодарский край посетили 3,1 миллиона человек, из них более 1,7 миллиона - с начала лета, - уточнил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Конечно, мы привыкли видеть другие цифры, но пандемия внесла свои коррективы.

Напомним, с 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Конечно, туристическая отрасль из-за этого серьезно пострадала, но только так, по словам главы региона, удалось держать эпидемиологическую ситуацию под контролем. С 1 июня отрасль постепенно начала возвращаться к привычной жизни, частично открываются отели и санатории.

Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона, сейчас отдыхающих принимают более четырех тысяч средств размещения, открыты более 300 пляжей и объектов турпоказа, возобновились экскурсии.

В прошлом году курорты Кубани посетили примерно десять миллионов гостей. Как писала "РГ", этим летом ожидают принять семь миллионов туристов. Загрузка курортов Краснодарского края превысила 70 процентов. Накануне в Сочи встретили 500-тысячного туриста с начала летнего сезона, в то время как буквально 7 июля встречали 100-тысячного гостя.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
Пушков поддержал расширение российских санкций
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России