Кубань с начала года посетили более трех миллионов туристов

Кубань с начала этого года посетили более трех миллионов туристов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба краевой администрации.

- С начала года Краснодарский край посетили 3,1 миллиона человек, из них более 1,7 миллиона - с начала лета, - уточнил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Конечно, мы привыкли видеть другие цифры, но пандемия внесла свои коррективы.

Напомним, с 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Конечно, туристическая отрасль из-за этого серьезно пострадала, но только так, по словам главы региона, удалось держать эпидемиологическую ситуацию под контролем. С 1 июня отрасль постепенно начала возвращаться к привычной жизни, частично открываются отели и санатории.

Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона, сейчас отдыхающих принимают более четырех тысяч средств размещения, открыты более 300 пляжей и объектов турпоказа, возобновились экскурсии.

В прошлом году курорты Кубани посетили примерно десять миллионов гостей. Как писала "РГ", этим летом ожидают принять семь миллионов туристов. Загрузка курортов Краснодарского края превысила 70 процентов. Накануне в Сочи встретили 500-тысячного туриста с начала летнего сезона, в то время как буквально 7 июля встречали 100-тысячного гостя.