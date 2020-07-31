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31.07.2020 09:28
Рубрика: Происшествия

Москалькова: Второй тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным

Второй тест на коронавирус, как и первый, у советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, находящегося в СИЗО "Лефортово", дал отрицательный результат. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова посетила в СИЗО Сафронова и Фургала

Ранее бывший журналист, обвиняемый в госизмене, был изолирован в СИЗО "Лефортово" связи с подозрением на заболевание COVID-19. В четверг стало известно, что первый тест на инфекцию дал отрицательный результат.

"Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", который сообщил, что Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат", - сказала Москалькова, которую цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

По ее словам, "Сафронов чувствует себя нормально, его или уже перевели, или должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную". Москалькова подчеркнула, что данный вопрос остается у нее на контроле.

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Сафронов был задержан 7 июля и в тот же день арестован сроком на два месяца. Следствием ФСБ расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", по которой может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Сафронов своей вины не признает.

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