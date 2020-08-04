Дегтярев представил нового зампреда в правительстве Хабаровского края

Новым заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам станет Евгений Никонов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев в Instagram.

"Евгений Леонидович работал начальником управления в департаменте здравоохранения Москвы. Он грамотный организатор и, что немаловажно, хабаровчанин! Никонов окончил Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в столицу", - рассказал глава региона.

Ранее, на должность первого заместителя председателя правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства назначен Александр Никитин. Его кандидатуру утвердили депутаты краевой думы.

Напомним, Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора субъекта 20 июля. На следующий день новый глава прилетел в Хабаровск и был представлен в правительстве края.

Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Он был задержан и арестован по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки и организации убийств.