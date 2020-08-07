Вышел трейлер российской комедии "Хандра"

На YouTube-канале SMENA film обнародован живенько выглядящий трейлер российской комедии "Хандра". Слоган там - "Я шатаюсь по Москве".

Синопсис: трое "не самых удачливых московских парней проживают самый сложный, странный и смешной день своей жизни". А тем временем в российской столице "начинает орудовать банда киргизов-заговорщиков, на работу выходят гинеколог-сексист и травматолог-феминистка, кинопродюсер предает Родину, а омоновцы-глицинисты расчехляют дубинки".

И вопрос лишь в том, какая из этих встреч с причудливыми боссами уровней станет для героев картины роковой.

Режиссер и соавтор сценария - Алексей Камынин (продюсер "Новогоднего ремонта"). В ролях: Данила Якушев ("Звоните ДиКаприо!"), Михаил Тройник ("Чики", "Метод"), Кирилл Ковбас ("Кольская сверхглубокая"), Анна Чиповская ("Хардкор", "Оттепель"), Равшана Куркова ("Балканский рубеж"), Анастасия Куимова ("Содержанки"), Тимофей Трибунцев ("Окаянные дни", "Домашний арест"), Иван Янковский и Александр Гордон.

Премьера фильма состоится на "Кинотавре" в Сочи 12 сентября, прокат - с 1 октября.