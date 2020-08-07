Новости

Умер актер из "Сумеречной зоны" Брент Карвер 16:49
Вышел трейлер нового фильма автора "Вечного сияния чистого разума" 14:45
Создатель "Пилы" Джеймс Ван перезапустит культового "Рыцаря дорог" 14:28
Вышел новый тизер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад" 13:19
Актеры оригинального "Парка Юрского периода" вернутся в новой трилогии 12:31

Вышел трейлер российской комедии "Хандра"

Новости
    07.08.2020, 16:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале SMENA film обнародован живенько выглядящий трейлер российской комедии "Хандра". Слоган там - "Я шатаюсь по Москве".

Фото: kinopoisk.ru
Российский сериал "Чики" посмотрели более 13 миллионов раз

Синопсис: трое "не самых удачливых московских парней проживают самый сложный, странный и смешной день своей жизни". А тем временем в российской столице "начинает орудовать банда киргизов-заговорщиков, на работу выходят гинеколог-сексист и травматолог-феминистка, кинопродюсер предает Родину, а омоновцы-глицинисты расчехляют дубинки".

И вопрос лишь в том, какая из этих встреч с причудливыми боссами уровней станет для героев картины роковой.

Режиссер и соавтор сценария - Алексей Камынин (продюсер "Новогоднего ремонта"). В ролях: Данила Якушев ("Звоните ДиКаприо!"), Михаил Тройник ("Чики", "Метод"), Кирилл Ковбас ("Кольская сверхглубокая"), Анна Чиповская ("Хардкор", "Оттепель"), Равшана Куркова ("Балканский рубеж"), Анастасия Куимова ("Содержанки"), Тимофей Трибунцев ("Окаянные дни", "Домашний арест"), Иван Янковский и Александр Гордон.

Премьера фильма состоится на "Кинотавре" в Сочи 12 сентября, прокат - с 1 октября.

Новости

Вышел тизер нового сериала с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 11:52
Российский сериал "Чики" посмотрели более 13 миллионов раз 11:11
Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях "Джона Уика" 10:41
Вачовски: "Матрица" - фильм о трансгендерах 06.08.2020
⧣ Россия
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Юрий Лоза укорил подозреваемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова 05.08.2020
СМИ: Состояние шедшей на поправку Анастасии Заворотнюк вновь ухудшилось 05.08.2020
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой 04.08.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
"Рейв" Стивена Содерберга получил русский трейлер и дату премьеры 06.08.2020
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" 06.08.2020
Вышел русский трейлер "Неистового" с Расселом Кроу 05.08.2020
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Hulu внезапно закрыл сериал "Меломанка" с Зои Кравиц 06.08.2020
Вышел трейлер "Молодых охотниц за головами" от сценариста "Друзей" 05.08.2020
Вышел русский трейлер нового фильма Томаса Винтерберга 04.08.2020