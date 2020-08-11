Джессика Честейн и Джон Малкович

В шпионском экшн-триллере "Агент Ева", который все время по аналогии с известным сериалом, хочется назвать "Убивая Еву", Джессика Честейн, которой, напомним, уже слегка за сорок, демонстрирует чудеса спортивной подготовки и владения боевыми искусствами. Джон Малкович, которому за 60 - не отстает. В фильме из суперзвезд есть еще и Колин Фарелл - для него "упражнения" с различными видами оружия наиболее органичны - так что это не удивляет. А поражает вот что. В свое время фильм Квентина Тарантино "Убить Билла", где оскорбленная женщина крушит всех и вся вокруг себя, проливая реки крови, был белой вороной на фоне остального кино. Сейчас же сильные женщины дерутся за свои права практически в каждом втором фильме. Впечатление, что они мстят всему миру за долгие годы, когда их называли слабый пол и относились к ним соответствующим образом. Агент Ева в одноименном фильме режиссера Тейта Тейлора не просто расставляет всю правду на свои места, но еще по ходу и учится быть сильной. Ей это удается. Но не найдется ли "крошка" еще сильнее и моложе, которой тоже будет за что мстить. Смотреть можно в кинотеатрах с 20 августа. Предварительный совет - посмотреть в Сети на сервисе Start сериал "Надежда" о российской киллерше, которую играет Виктория Исакова (о нем писала "РГ"). Потом интересно будет сравнить.

Легендарную Джиллиан Андерсон можно увидеть в фильме "Солнце в ночи". Фото: РИА Новости

Том Хэнкс

Том Хэнкс в фильме "Грейхаунд" (его можно смотреть в любое время и в любом месте на сервисе Apple TV +) - не только исполнитель главной роли - капитана Эрнеста Краузе, который пытается переправить солдат и необходимые припасы союзникам через всю Атлантику во время Второй мировой, но и автор сценария. Лента основана на реальных событиях, и это - экранизация романа "Добрый Пастор" С.С. Форестера. Все знают игру "Морской бой". Времена, когда играли на бумаге или на специальных автоматах в торговых центрах, уже давно канули в прошлое. Морские бои "перекочевали" в компьютерные игры, оторваться от которых невозможно. Однако не в каждой компьютерной игре есть актер такого высокого класса. Режиссер фильма Аарон Шнейдер использует крупный план Хэнкса каждый раз как козырную карту - и это его не подводит. Точное попадание в зрителя! Второе попадание - съемки флота и боев. Тут и подводные, и надводные... Каких только нет. Полное ощущение, что зритель сам находится на военном корабле, причем с такой степенью достоверности, что боится утонуть, если судно потопят. Капитан Краузе - старый морской волк и умеет дать достойный отпор. В фильме много молодых артистов - восходящих звезд, известных, в основном, по сериалам, и все они учатся у капитана в исполнении Хэнкса - как в кадре, по роли, так и за кадром.

Джонни Депп и Роберт Паттинсон

Фильм "В ожидании варваров" украсил репертуар наших кинотеатров 6 августа. Картина режиссера Сиро Герра- экранизация романа нобелевского лауреата Джона М. Кутзее - лауреат Венецианского кинофестиваля 2019 года. По сюжету - до правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл (его и играет Джонни Депп), который допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой он питал нежные чувства… В роли магистрата Марк Райлэнс - также кинозвезда мирового масштаба, однако он популярен у нас, в основном, среди зрителей старшего поколения. Роберт Паттинсон играет в фильме помощника полковника Джолла. Также садиста и преступника. И на самом деле картина говорит о том, что непонятно кто в большей степени варвары - имперские власти или беззащитные простые люди.

Эмма Томпсон

Фильм "Удивительная миссис Мэй" появился в онлайн-кинотеатрах 30 июля. На самом деле он вышел в 2017 году, но то, что он пришел к нашему зрителю только сейчас, нисколько не умаляет его достоинств и актуальности. В основе картины - роман Иэна Макьюэна "Закон о детях". Картина "Удивительная миссис Мэй" снята режиссером Ричардом Эйром и рассказывает историю королевского судьи в Великобритании - в этой роли Эмма Томпсон, который разбирает тяжелые дела, связанные с детьми. В центре сюжета фильма - дело о переливании крови подростку, чья вера запрещает ему это делать. Королевский судья в Великобритании руководствуется перед принятием решения тем, что во главе угла должно быть благополучие ребенка. И судья Мэй совершает нестандартный поступок - лично отправляется в больницу, дабы понять, что хочет сам юноша, которому через несколько месяцев исполнится 18. Ни его родители, ни врач, ни обвинители и адвокаты не способны на нее повлиять - только честный разговор с тем, чья жизнь стоит на кону. Чем продиктовано такое решение? Не тем ли, что сама судья также стоит перед выбором - оказалось, что она - трудоголик - запустила свою собственную семью настолько, что муж (Стэнли Туччи) объявил ей, что уходит к любовнице. Как бы то ни было - судья дает парню надежду на то, что существует настоящая жизнь, в которой люди открытые, сострадательные друг к другу, внимательные к чужим талантам... И парень выбирает жизнь, в надежде, что она окажется именно такой. Но увы... Жизнь другая. И прежде всего для самой судьи, которая давно загнала себя в мир условностей, где важны репутация, то, как человек выглядит в глазах других, где возможность существовать на ступени привилегированного сообщества и ездить первым классом, образно говоря, уже не подразумевает шага назад к простым и открытым отношениям. А молодой человек, которого манит тот мир, который он считает настоящим, где есть дружба и любовь, понимание и прощение, чувствует себя обманутым настолько, что не верит больше ни во что. Судья, если можно так выразиться, наполнила свежей кровью и его жизнь, но с этим нужно было еще и уметь приспособиться к реальности... В том числе - и ей самой.

Лука Маринелли

Красавец-итальянец - актер сейчас, что называется "на волне", сыграл главную роль в фильме "Мартин Иден", который до конца лета можно посмотреть в летнем кинотеатре Garage Screen - увы - остался всего один раз, а именно 27 августа. В прошлом году в Венеции Маринелли получил за эту работу приз Кубок Вольпи как исполнитель лучшей мужской роли. Женщины в первую очередь оценят внешность Луки Маринелли. Но и мужчины, особенно профессионалы мира кино, отдадут должное этому актеру. Есть люди фотогеничные и те, кого, как говорится, камера не любит. Есть те, которые удивительно кинематографичны. Лука Маринелли таков. Что бы он ни делал на экране, зритель не в состоянии оторвать от него глаз. А тут видно, что создатели картины во главе с режиссером Пьетро Марчелло просто упиваются внешними данными Маринелли, который, как замечали критики еще в Венеции, невероятно похож на Владимира Маяковского. Но актерские способности Маринелли также заслуживают того, чтобы к ним приглядеться. Молодой итальянец в экранизации романа Джека Лондона практически все время в кадре и на голову по харизме превосходит всех своих партнеров и партнерш. И ему удается запоминающимся образом сыграть человека, которому все было необходимо, в то время когда никому был не нужен он, и который полностью потерял вкус к жизни и происходящему, когда достиг всего и даже больше. Превращение Мартина Идена из нищего парня с открытой душой, до которого никому не было дела, в мятущегося и в то же время пресыщенного завсегдатая обедов и банкетов сделано авторами в картине очень грубо и резко, но сыграно Маринелли превосходно. Кульминация роли - душевная боль, которая его сломала (произошла она в результате изгнания из дома и сердца любимой), и этот эпизод способен заставить зрителя плакать вместе с главным героем.

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Рассел Кроу "освоил" роль маньяка - в ленте "Неистовый". Фото: Предоставлено Вольга

В нынешний киносезон также можно насладиться талантом Рассела Кроу - изрядно располневший актер замечательно сыграл роль человека, доведенного обстоятельствами до маниакального состояния в триллере "Неистовый". Фильм в кинотеатрах - с 6 августа. Поклонники Джиллиан Андерсон могут увидеть ее в изумительном арт-фильме "Солнце в ночи". Он недавно вышел на интернет-платформах. И хотя роль у Джиллиан Андерсон в нем небольшая, удовольствие от картины все равно гарантировано. Фанаты Райана Гослинга и Кристин Скотт Томас могут встретиться со своими любимцами в фильме "Только Бог простит" Николаса Рефна - он в кинотеатрах также с 6 августа.