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12.08.2020 16:30
Рубрика: Спорт

Газизов: В "Спартаке" удовлетворены признанием РФС ошибки Казарцева

Текст: Максим Домчев
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов выразил удовлетворение вердиктом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, в котором признано ошибочным назначение второго пенальти в ворота московской команды в матче первого тура чемпионата России с "Сочи".

Встреча команд прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 2:2. В ворота "красно-белых" было назначено два спорных пенальти, которые гости реализовали - на 15-й и 90-й минутах. После окончания игры глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что главный арбитр встречи Василий Казарцев отстранен от дальнейшей работы, в отношении него и видеоассистента Алексея Еськова проведут проверку. В среду состоялась комиссия ЭСК, где действия Казарцева и Еськова были определены как неверные.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на VAR признаны ошибочными. Вместе с тем вызывает недоумение позиция (руководителя VAR в России Леонида) Калошина в эфире "Матч ТВ", где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол VAR. Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет", - сказал Газизов, чьи слова приводит РИА Новости.

В то же время эксперты РФС признали обоснованным назначение первого пенальти в ворота "Спартака", тогда как ряд бывших арбитров - Сергей Хусаинов, Игорь Федотов, Натан Бартфельд - высказали противоположную точку зрения.

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата России, однако затем передумал.

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