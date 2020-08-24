Вышел трейлер российской комедии "Хандра" с Гордоном

Сложно даже примерно представить, что может пойти не так в фильме, трейлер которого начинается с предложения "давайте трусы сожжем". А чуть позже там пинок по тестикулам еще. И Гордон в роли гинеколога (безотносительно тестикул).

Новый ролик комедии "Хандра" доступен на YouTube-канале Pioner Cinema.

"Это правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярка, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм", - обрисовывает диспозиции подпись к нему.

Далее на повестке банда киргизов-заговорщиков, тот самый гинеколог-сексист, а также травматолог-феминистка, кинопродюсер, предающий Родину, и омоновцы с дубинками.

Режиссер и соавтор сценария - Алексей Камынин (продюсер "Новогоднего ремонта").

В ролях: Данила Якушев ("Звоните ДиКаприо!"), Михаил Тройник ("Чики", "Метод"), Кирилл Ковбас ("Кольская сверхглубокая"), Анна Чиповская ("Хардкор"), Равшана Куркова ("Балканский рубеж"), Анастасия Куимова ("Содержанки"), Тимофей Трибунцев ("Окаянные дни", "Домашний арест") и Иван Янковский.

Премьера фильма состоится на "Кинотавре" в Сочи 12 сентября. Прокат - с 1 октября.