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26.08.2020 12:21
Рубрика: Культура

Фестиваль на "Стрелке" покажет фильмы-лауреаты "Берлинале" и "Сандэнса"

Текст: Сусанна Альперина
Обычно кинофестиваль на открытом столичном пространстве "Стрелка" проходит летом, в конце июля. По крайней мере, так было уже четыре года. А вот пятый юбилейный Strelka Film Festival by Okko - таково его полное название - вовремя не состоялся. Говорили, что его перенесли на конец августа, но и тогда информации о фестивале не последовало. Радостная новость пришла внезапно - публика фестиваля все-таки сможет и встретиться в этом году, и посмотреть специально отобранное его программным директором Стасом Тыркиным кино. В этом году - это российские премьеры лауреатов "Сандэнса" и Берлинале, а также первые показы двух ожидаемых фильмов российских режиссеров - Алексея Казакова и Владимира Котта. Сам фестиваль пройдет с 30 августа по 6 сентября с обязательным соответствием требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ. Но расскажем о программе подробнее, поскольку это - тот случай, когда трудно выбрать что-то единственное для рекомендации.
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

30 августа фестиваль откроется лентой "Конец фильма" режиссера Владимира Котта. Эта картина, как говорится в аннотации, - "тронутое горьким юмором размышление о жизни и искусстве, попытка осмыслить судьбу очередного поколения "лишних людей" в современной России".

Фото: kinopoisk.ru
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31 августа - можно будет посмотреть ленту, завоевавшую публику Берлинале в этом году, - "Удалить историю", режиссеры Бенуа Делепин и Гюстав Керверн. Это - французская сатира, высмеивающая достижения современной цивилизации. Фильм получил в этом году на Берлинале спецприз - "Серебряного медведя".

"Ундина" режиссера Кристиана Петцольда - легенда о русалке, встроенная в современный Берлин. За роль Ундины актриса Паула Бир награждена "Серебряным медведем" Берлинского кинофестиваля этого года.

"Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман - фильм о праве на своё тело, голос и свободу. Мировая премьера состоялась на фестивале "Сандэнс" этого года, где фильм был удостоен специального приза жюри, после чего получил "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.

"Ассистентка" Китти Грин была включена в программу Spotlight фестиваля "Сандэнс" и "Панораму" Берлинского фестиваля. Это фильм эры #metoo о рабочем дне из жизни офиса одной кинокомпании со звездой сериала "Озарк" Джулией Гарнер в главной роли.

Кадр из фильма "Ассистентка". Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля
Фото: kinopoisk.ru
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"Побочный эффект" режиссера Алексея Казакова - второй российский фильм программы. Это - режиссёрский дебют сценариста "Горько!" и "Горько! 2", а также выходящего скоро в прокат "Чернобыля". В мистическом триллере Алексей Казаков собрал молодых и успешных театральных актёров: Александру Ревенко ("Гоголь-центр"), Марину Васильеву (Мастерская Брусникина) и Семёна Серзина (режиссёр и актёр, исполнитель главной роли в новом фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе").

"Плохие сказки" режиссера Дамиано и Фабио Д'Инноченцо - итальянская драма. Это - история одного насыщенного лета в пригороде Рима, представленная с точки зрения взрослеющих подростков. Фильм был удостоен "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля этого года за лучший сценарий.

Мировая премьера ленты Шона Дуркина "Гнездо" также состоялась на "Сандэнсе" в январе. Жанровый микс семейной драмы и истории о доме с привидениями с Джудом Лоу в главной роли. Это второй фильм Шона Дуркина, дебютировавшего на "Сандэнсе" в 2011 году, когда картина "Марта Марси Мэй Марлен" принесла ему режиссёрский приз, а затем была включена в программу "Особый взгляд" 64-го Каннского кинофестиваля.

Кадр из фильма "Гнездо". Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля
Фото: kinopoisk.ru
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Фильм "Ширли" Жозефин Декер - психологический триллер о знаменитой писательнице Ширли Джексон, творчеством которой вдохновлялся Стивен Кинг и произведения которой неоднократно экранизировались (сериал Netflix "Призраки дома на холме", 2018). Фильм на "Сандэнсе" в этом году получил спецприз за вклад в развитие авторского кино, а вслед за этим был включён в программу Берлинского кинофестиваля. В заглавной роли - обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми" Элизабет Мосс ("Рассказ служанки", "Безумцы").

Кадр из фильма "Ширли". Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Закроется фестиваль лентой "Зла не существует" режиссера Мохаммада Расулофа. Эта лента - обладатель главной награды Берлинале этого года. Четыре новеллы о смертной казни, снятые режиссёром и политическим диссидентом Расулофом, развивают критический взгляд на современное устройство иранского общества.

Кадр из фильма "Зла не существует". Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Билеты на все показы уже доступны на сайте кинофестиваля.

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