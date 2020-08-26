Школы и вузы - готовность номер один

Совещание президент начал с темы, которая "абсолютно естественна в это время года". До 1 сентября осталось несколько дней, и глава государства расспросил профильных министров, как идет работа к подготовке нового учебного года.

Все школы, а также детсады и учреждения среднего профессионального образования к очному началу нового учебного года готовы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Свыше 90 тысяч образовательных организаций по стране завершили подготовку и соответствуют требованиям. Во всех регионах с сентября будет организована добровольная вакцинация учителей от гриппа. Поручение президента обеспечить школьников горячим питанием с 1 сентября выполняется - оно будет во всех школах. Путин потребовал сделать так, чтобы все планы были реализованы на всей территории страны: "Понятно, определенными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя".

Вузы готовы к реализации комплексных мер по профилактике коронавирусной инфекции, заверил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Задача - сохранить здоровье и обеспечить высокое качество образования. В абсолютном большинстве вузов учебный год начнется 1 сентября в традиционном формате.

Президент обратил внимание, что ряд вузов объявил о повышении стоимости обучения. "Как это происходит и почему?" - удивился он. Фальков сообщил, что с вузами проведена работа, меры приняты: "Стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года". "В вузах тоже непростая финансовая ситуация, деньги-то небольшие, проанализируйте... Может, просто поддержать в этом году", - с пониманием отнесся к ситуации Путин. Министр обещал выйти с предложениями в правительство.

Дальний Восток: установка на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин недавно был в поездке по Дальнему Востоку и пообщался не только с руководством регионов, но и с жителями, на месте увидел, чем живет округ и что нужно сделать для повышения качества жизни граждан и развития экономики. Есть как проблемы конкретных регионов, так и общие вопросы, которые требуют особого внимания, заявил он.

"Дальнему Востоку необходимы современные больницы и поликлиники", - сказал Мишустин. Помимо здравоохранения необходимо наладить и стабильное энергообеспечение региона. "Здесь будем стараться развивать нужную инфраструктуру, поддерживать стоимость электричества для жителей на приемлемом уровне", - пояснил он. Крайне низким премьер-министр назвал уровень газификации. "Поэтому правительство проработает вопрос финансирования региональных программ газификации", - сообщил он. На эти цели могут быть направлены средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов.

Глава правительства по просьбе президента рассказал о подготовке нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой развития до 2035 года. К каждому городу и поселку прописаны критерии - где нужно строить спорткомплекс, а где нужна больница. "Важно создать комфортные условия жизни на Дальнем Востоке и обеспечить рост показателей качества жизни населения и экономики до среднероссийского уровня, остановить отток населения", - подчеркнул он.

Помимо социальных в нацпрограмме есть и экономические меры. "У Дальнего Востока огромный потенциал, и есть все возможности сделать регион по-настоящему развитым и современным, местом, где комфортно жить и работать", - заключил Мишустин.

"Главные слова, которые характеризуют округ, - это малонаселенность и отдаленность. Поэтому все блага цивилизации для людей должны стать доступными", - заявил глава минвостокразвития Александр Козлов. На этапе подготовки нацпрограммы советовались с жителями, заметил он и подробно сообщил, сколько чего будет построено и отремонтировано в каждой сфере. Министр также отметил, что ипотечные программы пользуются спросом, но новостроек не хватает.

"В ходе реализации программы предполагается добиться увеличения средней продолжительности жизни как минимум на пять лет", - обратил внимание Путин. "Это конечная цель, и достижение ее нужно обязательно отследить", - распорядился он. И нужно сделать все, чтобы привлекать инвестиции. "А как? Условия создавать нужно, не бояться", - сказал президент.

"Спутник-5" выходит на "орбиту"

Глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о ситуации с коронавирусом, разработках и производстве вакцин, стимулирующих выплатах медработникам. "В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - констатировала зампред правительства. С марта ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев снизились в 54 раза и ежесуточный прирост составляет 0,5 процента. Преобладают бессимптомные формы, сообщила Голикова. Почти половина коек, предназначенных для больных коронавирусом, свободны, заявила она.

Первая зарегистрированная вакцина начала третью стадию клинических исследований, рассказала вице-премьер. Отобраны три площадки для производства. Приоритет будет для медицинских, педагогических и социальных работников. Желание приобрести российскую вакцину выразили 27 стран. Среди них - Беларусь, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств. И еще "26 стран внимательно наблюдают за теми результатами клинических исследований на третьей фазе, которые мы получим по результатам "Спутника-5", - сказала Голикова.

"В конце сентября мы планируем, что будут завершены клинические исследования еще одной вакцины российского производства на базе государственного научного центра "Вектор". Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название "ЭпиВакКорона", и думаю, что в конце сентября - начале октября она также будет зарегистрирована", - заявила вице-премьер. При этом по результатам клинических исследований I и II стадий осложнений у вакцинируемых нет.

Президент заметил, что говорил с белорусским коллегой Александром Лукашенко о том, что Беларусь подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат. Глава государства попросил Голикову довести совместную работу до конца.

Жить можно где угодно, мы свободная страна, но если вы здесь работаете в России, здесь зарабатываете в России , нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях

Голикова также попросила продлить в полном объеме на сентябрь стимулирующие президентские выплаты медикам. Путин также заметил нарушения по страховым выплатам в ряде регионов и потребовал прекратить лишнюю бюрократию.

Глава государства подытожил разговор про коронавирус. "Открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти, но делать нужно это очень аккуратно, чтобы не допустить новой волны и новой вспышки. Мы так это и делаем до сих пор", - заявил Путин, сославшись на разговоры с иностранными коллегами. Открывая отрасли, нужно соизмерять все с тем, что происходит в реальной жизни, и предусматривать соответствующие санэпидмероприятия. "Нужно нацелить и себя, и людей, и руководителей всех уровней на то, чтобы действовать очень аккуратно", - подчеркнул он.

Содой займется прокуратура

Президент России Владимир Путин поручил руководству Башкирии и правительству детально разобраться в ситуации вокруг Башкирской содовой компании (БСК). "Контрольный пакет там принадлежит частным лицам, деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются. Деньги в регионе не остаются", - сообщил Путин. По его словам, при общем объеме выручки компании в 2019 году в размере 45 млрд рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд рублей.

"Где деньги? Известно где, в офшорах", - отметил глава государства. Он добавил, что деньги идут туда, где проживают акционеры, и на кипрские счета, во Францию, Швейцарию. "Жить можно где угодно, мы свободная страна, но если вы здесь работаете в России, здесь зарабатываете в России, нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях", - призвал глава государства. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг компании и "предложить решения". "Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание, которые выразили свое недоверие тому, что происходит на месте, они в значительной мере правы. И нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", - подчеркнул президент. Он также рассказал о том, как государство утратило контроль над предприятием "чудесным образом" в 2013 году. "У государства было 62 процентов акций, стало 38. И приоритет работы компании резко изменился. Непохоже, что целью акционеров является долгосрочное развитие компании, похоже на другое, на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме", - описал ситуацию президент и поручил провести прокурорскую проверку сделки.

В целом глава государства считает необходимым вновь вернуться к вопросу о выводе бизнесом денег на офшорные счета.

Строить без бюрократии

Что касается темы совещания, то вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в регионы было направлено 180 млрд рублей на поддержку строительных проектов и заверил, что работа по снятию административных барьеров обязательно будет продолжена, планируется привести в соответствие 2-3 тысячи норм. Он напомнил, что из 10 тысяч 3 тысячи обязательных требований в области строительства стали рекомендательными. Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июля сообщал, что подписал постановление, по которому порядка 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Остальные 70% будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства. Хуснуллин в свою очередь подчеркивал, что сокращение количества обязательных требований к строительству не скажется на безопасности зданий.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ольга Игнатова

Марат Хуснуллин отметил, что есть задача ускорить расселение аварийного жилья, но имеются и "подходы по ветхому жилью", которые требуют соответствующих законодательных инициатив. Он попросил Путина дать поручение проработать эти вопросы с Госдумой. Президент в ответ подчеркнул, что "это проблема, которую, конечно, нужно решать". "И с Думой, но и с минфином тоже [нужно] поработать, с Центральным банком поработать, там тоже возможны различные инструменты привлечения финансирования", - сказал глава государства.

"Дебюрократизация капитального строительства - это не просто административный вопрос, это вопрос экономического развития, обеспечения необходимых темпов экономического роста, поддержания необходимого уровня имеющихся рабочих мест, решения социальных вопросов, особенно если это касается жилья. Это все чрезвычайно важные направления", - подчеркнул президент. "Важно, чтобы мы наладили действенное исполнение всех наших планов и, безусловно, эффективный контроль на каждом этапе реализации этих планов", - заключил он.