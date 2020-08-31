Как изменится курс рубля осенью

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Премьер", специально для "Российской газеты".

- За летние месяцы доллар США "набрал" в весе около 5 рублей, а евро целых 11. Таким образом, ослабление рубля к американской валюте составило около 7%, к единой европейской - 14%. Принятие в Европе нового семилетнего бюджета и антикризисного фонда объемом 750 млрд евро усилили веру инвесторов в единую валюту. В то же время доллар на мировом валютном рынке несколько ослабил хватку - давление оказывают высокие темпы распространения вируса в США, беспрецедентное монетарное стимулирование и неопределенность перед президентскими выборами.

Повышение неопределенности в геополитической сфере, новые вызовы для России в этой плоскости под конец лета привели к перепроданности рублевой валюты в совокупности с прочими факторами - ухудшением счета платежного баланса, коррекцией спроса на ОФЗ в силу снижения привлекательности их доходности для нерезидентов по мере сокращения ключевой ставки, активизацией импорта и выездного туризма после снятия карантинных ограничений, конвертацией дивидендов в валюту иностранными инвесторами, и наконец, рекордным ослаблением турецкой лиры.

Что ждет рубль в сентябре и осенней перспективе? По нашим оценкам, в сентябре рубль может немного прийти в себя после августовского давления. Помочь в этом могут несколько факторов.

Во-первых, стабилизация спроса на рублевый долг. Аукцион Минфина, проведенный 26 августа, показал хороший результат - спрос составил почти 300 млрд рублей при размещении облигаций примерно на 85 млрд. Усилить эту поддержку для всех рублевых активов способна стабилизация ситуации в соседней Беларуси и в целом снижение уровня напряженности на внешнеполитическом контуре России. Правда, здесь может вступить фактор выборов президента США, так как в риторике политических оппонентов Россия - одна из основных тем. В то же время заметим, что за последние годы основная часть инвесторов выработала резистентность к подобной жесткой риторике, понимая, что от санкционных угроз до введения реальных рестрикций проходит немало времени, а во многих случаях вообще не доходит.

Второй важный фактор для рубля - цены на нефть. Если данные по темпам восстановления экономической активности в ключевых странах в августе выйдут лучше прогнозов, а темпы распространения коронавируса не будут позволять говорить о развитии полноценной второй волны пандемии, нефтяные котировки могут получить умеренный импульс к росту в направлении 47-48 долларов за баррель.

Еще одна причина для того, чтобы утверждать, что девальвационный виток для рубля уже исчерпан, связана с менее глубоким спадом и более скорым экономическим восстановлением в России после пандемии, нежели у развитых стран. Если в Германии спад ВВП во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%, во Франции - 19%, в Великобритании - 21,7%, в Испании - 22,1%, то в России - 8,5%. При этом, как рассчитали в Oxford Economics, экономика России уже к началу осени восстановится на 94-95% от докризисного уровня. Отчасти это связано с тем, что карантин в нашей стране был менее продолжительным и жестким, а кроме того, в России более низкая доля потребительских услуг и малого бизнеса, которые в глобальном масштабе оказались в числе наиболее пострадавших. Тем не менее, в сочетании с прочным макроэкономическим базисом России в виде низкого госдолга, значительных накопленных резервов и консервативной бюджетной политики подъем экономической активности сыграет в пользу национальной валюты.

Четвертым фактором поддержки рубля может стать рост глобальных риск-аппетитов в случае восстановления торгового диалога между США и Китаем. Не исключено, что по мере приближения выборов президент Дональд Трамп пожелает продемонстрировать электорату прогресс на пути к выгодному торговому миру с Пекином. Это может придать ценовой импульс всей группе рисковых активов, включая нефть и развивающиеся валюты.

Наконец, по нашим ожиданиям, в перспективе середины-конца осени ослабнет давление на рубль со стороны отложенного спроса на импорт, выездной туризм также уйдет с пиковых показателей августа-сентября.

Таким образом, по нашим оценкам, в сентябре курс российской валюты к доллару может сформироваться в диапазоне 73,5-76 рублей, а в перспективе октября-ноября - 72,5-75 рублей.

Частным инвесторам в текущей ситуации рекомендуется избегать ажиотажа. Для домохозяйств, чей доход и траты осуществляются в рублях, рекомендуется сберегать не менее 50% в рублях, остальное - в валюте или валютных инструментах. Такой подход лучшим образом нивелирует потери от курсовой нестабильности.