Новый премиум-кроссовер Chery оказался безопаснее Toyota RAV4

Китайский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей оценил безопасность шести моделей, недавно вышедших на рынок КНР.

Хуже всех выступил кроссовер Jetta VS5 - модель, выпущенная усилиями совместного предприятия FAW и Volkswagen. Автомобиль набрал 84,9% в сумме по всем критериям C-NCAP и получил 4 звезды.

Почти наравне выступили Ford Focus с мотором EcoBoost 180, Mazda3 и полноприводный кроссовер BYD Song Pro: у всех по пять звёзд и более 88% в общем зачёте.

Toyota RAV4 тоже получил в свой актив 5 звёзд и показал результат 90,5%, но безопаснее японского компактного кроссовера оказался Exeed TXL, у которого 93,6%.

Exeed - премиальный суббренд компании Chery, который появится не только в России (в нашей стране бренд получит более длинное название - CheryExeed) и в Европе, но и на рынке США.

В ближайшем будущем под брендом Exeed на рынок выйдет модель VX - кроссовер, соразмерный Toyota Land Cruiser 200 .