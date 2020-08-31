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31.08.2020 11:02
Рубрика: Легковые авто

Новый премиум-кроссовер Chery оказался безопаснее Toyota RAV4

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Китайский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей оценил безопасность шести моделей, недавно вышедших на рынок КНР.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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Хуже всех выступил кроссовер Jetta VS5 - модель, выпущенная усилиями совместного предприятия FAW и Volkswagen. Автомобиль набрал 84,9% в сумме по всем критериям C-NCAP и получил 4 звезды.

Почти наравне выступили Ford Focus с мотором EcoBoost 180, Mazda3 и полноприводный кроссовер BYD Song Pro: у всех по пять звёзд и более 88% в общем зачёте.

Toyota RAV4 тоже получил в свой актив 5 звёзд и показал результат 90,5%, но безопаснее японского компактного кроссовера оказался Exeed TXL, у которого 93,6%.

Exeed - премиальный суббренд компании Chery, который появится не только в России (в нашей стране бренд получит более длинное название - CheryExeed) и в Европе, но и на рынке США.

В ближайшем будущем под брендом Exeed на рынок выйдет модель VX - кроссовер, соразмерный Toyota Land Cruiser 200 .

Фото: www.autohome.com.cn