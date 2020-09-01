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"Я в шоковом состоянии": звезда "Ворониных" о смерти Бориса Клюева

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    01.09.2020, 23:32
Текст:   Козьма Лоханкин

Актриса Анна Фроловцева, известная ролью Галины Ворониной, прокомментировала кончину своего коллеги по сериалу "Воронины" Бориса Клюева.

Заслуженная артистка РФ отметила, что Клюев болел, добавив: "Я сейчас в шоковом состоянии, ничего не могу вам сказать", передает РЕН ТВ.

Народный артист РФ Борис Владимирович Клюев умер сегодня на 77-м году жизни от рака. О проблемах со здоровьем актёра было известно ещё в 2018 году, в 2019-м он подтвердил, что болен раком. Однако он до последнего продолжал работать.

Клюев известен ролями Майкрофта Холмса в серии фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, графа Рошфора в "Д'Артаньяне и трёх мушкетёрах", многими другими.

Прощание с Борисом Владимировичем пройдёт в Малом театре, где он служил. Место похорон объявят позднее.

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