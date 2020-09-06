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Продюсер поделился мыслями о будущем "Ворониных" после смерти Клюева

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    06.09.2020, 17:01
Текст:   Козьма Лоханкин

Генеральный директор компании "СТС Медиа" и продюсер Вячеслав Муругов рассказал о знакомстве с Борисом Клюевым, о совместной с ним работе, а также поделился мыслями о будущем сериала "Воронины" после кончины Народного артиста РФ.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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По словам Муругова, он познакомился с Клюевым после приглашения актёра на роль в "Ворониных".

"Очень теплый, интеллигентный, остроумный, интересный человек", - рассказал "Пятому каналу" о Клюеве гендир компании, добавив, что для проекта он был "несущей стеной" и "на нём вообще всё держалось".

Поэтому известие о смерти артиста шокировало Муругова - несмотря на то, что о болезни Клюева было давно известно.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Вдобавок новость об уходе Бориса Владимировича пришла именно тогда, когда СТС вела переговоры с Sony о продолжении телесериала. Муругов сообщил, что планировалось еще не менее двух сезонов, но теперь о будущем проекта, который он считает брендообразующим для холдинга, говорить преждевременно.

"Конечно мы думали о продолжении, были планы, но сейчас мы соболезнуем и скорбим, так как за эти годы поняли, что стали семьей. Для нас это большая утрата. Поэтому что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Сейчас главный вопрос - как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом", - подчеркнул Муругов.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Ситком "Воронины", где Клюев играл одну из главных ролей, выходит с 2009 года. К этому моменту вышло 23 сезона, до недавнего времени велась работа над 24-м.

В 2017 году "Воронины" попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный адаптированный проект в истории ТВ.

Борис Клюев умер от рака на 77-м году жизни 1 сентября. В минувшую пятницу его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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