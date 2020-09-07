Lada Xray почти не продается: модель обновила антирекорд

В феврале 2020 года Lada Xray оказался на грани вылета из списка самых продаваемых моделей на российском рынке.

В августе вазовский высокий хэтч всё-таки сделал это: спрос на модель оказался рекордно низким. Как сообщает Wroom, в прошлом месяце дилеры Lada реализовали всего 1445 экземпляров модели, что является самым худшим результатом за всю историю продаж Xray.

По итогам восьми месяцев, с января по август 2020 года, Lada Xray занимает 20 строчку списка с результатом 11970 автомобилей, что на 6942 машины меньше, чем было продано за этот же период в 2019 году.

В настоящее время Lada Xray предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с. Базовому мотору положена только механическая "пятиступка", для 122-сильного предусмотрен ещё и "робот". Цена - от 641 900 рублей.

Купить Lada Xray Cross можно начиная от 791 900 рублей. Роботизированной коробки в паре с мотором на 122 силы нет, только МКП, но зато в линейке присутствует пара 113-сильного двигателя Альянса (H4M) и вариатора Jatco.

Lada Xray доступен в спецкомплектации #Club, Xray Cross - в исполнении Instinct (от 995 900 рублей), в ближайшем будущем появится более доступная версия Black.