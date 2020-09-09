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09.09.2020 12:13
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen Golf: представлены универсал и его кросс-версия

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Семейство Volkswagen Golf нового поколения пополнилось двумя моделями: универсалом Variant и его вседорожной версией Alltrack.

Фото: Роспатент
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Модели отличает увеличенная колёсная база по сравнению с хэтчбеком: "пятидверка" и универсал прошлого поколения были по этому параметру идентичны.

Длина Golf Variant - 4630 мм. Расстояние между ступицами у универсала составляет 2686 мм, что на 50 мм больше, чем у Golf Variant прошлого поколения.

В компании уточнили, что прибавка позволила увеличить свободное пространство для задних пассажиров.

Объём багажного отделения по сравнению с предшественником практически не изменился - 611 литров (+6 литров), если сложить спинку дивана, то будет доступно 1642 литра (+22 литра к объёму универсала прошлого поколения).

Golf Alltrack, кроме пластиковой защиты, отличается от Golf Variant передним бампером и противотуманными фарами с пятью светодиодными элементами в каждой, расположенными, как число выпавших очков на игральных костях, - такое решение мы уже встречали на хэтчбеках версий GTI, GTE и GTD. Разумеется, что "вседорожник" оснащён системой полного привода 4Motion.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Для универсалов предложены те же двигатели, что и для хэтчбека: бензиновые и дизельные турбомоторы мощностью 110, 130 и 150 л.с., которые, если агрегатируются 7-ступенчатой DSG, оснащены электрическим довеском (eTSI), позволяющим экономить топливо и снизить уровень выброса вредных веществ в атмосферу.

Выход Volkswagen Golf Variant и Golf Alltrack на европейский рынок запланирован на конец 2020 года.

В будущем линейка универсалов должна пополниться "заряженной" версией Golf Variant R.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen