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Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести

Новости
    10.09.2020, 19:35
Текст:   Айгуль Бакирова

Кинокомпания Warner Bros. рассматривает возможность переноса даты выхода фильма "Чудо-женщина:1984" с октября на ноябрь или даже на конец декабря этого года, что в свою очередь приведет к переносу премьеры долгожданной "Дюны" Дени Вильнева, по неутешительным предположениям, на 2021 год, сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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А ведь только вчера зрителя порадовали трейлером долгожданного творения Дени Вильнёва.

Есть ещё одна причина, по которой премьера "Дюны" может не состояться в этом году. Эта причина - фильм "Довод". Warner Bros. возложила большие финансовые надежды на картину Кристофера Нолана и поэтому рассчитывает дождаться открытия кинотеатров в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, что произойдет не раньше конца сентября или начала октября этого года. А если премьера второй "Чудо-женщины" совпадёт с кинопрокатом "Довода", это отразится на его кассовых сборах, поэтому целесообразнее отодвинуть премьеры киноновинок, считают в киностудии.

Надеемся, это будет последний перенос премьеры сиквела "Чудо-женщины", выход которой первоначально обещали ещё 13 декабря 2019 года, после чего сдвигали несколько раз.

Фото: kinopoisk.ru
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Пока неизвестно, заполнит ли Warner Bros. октябрьский слот каким-либо другим фильмом. Существует вероятность, что премьера новой "Чудо-женщины" совпадёт с выходом "Черной вдовы" Marvel, если Disney не изменит дату премьеры комикс-адаптации.

Такая расстановка не сулит ничего хорошего для сезона больших фильмов, поскольку на ноябрь запланирован выход ещё одного долгожданного блокбастера - "Не время умирать".

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