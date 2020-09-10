Вышли новые тизеры второго спин-оффа "Ходячих мертвецов"

Киностудия AMC выпустила новые промо-ролики предстоящего сиквела "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", который рассказывает о молодых героях, выросших в условиях неисследованного постапокалиптического мира.

Сериал посвящён истории двух сестёр, покинувших с друзьями место безопасности и комфорта, чтобы бросить вызов всему, что они знают о мире, о себе и друг о друге.

В ролях: Алекса Мансур ("Убрать из друзей: Даркнет"), Николас Канту ("В лучшем мире"), Хэл Кампстон, Аннет Махендру ("Секретные материалы"), Алия Ройал ("Особо тяжкие преступления"), Джулия Ормонд ("Сибирский цирюльник", "Первый рыцарь"), Нико Торторелла ("Крик 4"), Натали Голд.

Предыдущий трейлер сериала можно посмотреть здесь.

Также появилась новость, которая разочаровала поклонников долгоиграющей кинофраншизы: 11 сезон "Ходячих мертвецов" станет заключительным, однако показ новых 24 серий растянут на два года.

При этом завершение оригинального сериала будет компенсировано двумя сиквелами: новым сериалом "Мир за пределами" и шестым сезоном "Бойтесь ходячих мертвецов", который стартует 11 октября.

Премьера сериала намечена на 4 октября. В этот же день выйдет финал десятого сезона "Ходячих мертвецов".