Фото: Сигурни Уивер под водой на съемках "Аватар 2"

Продюсер Джон Ландау опубликовал в своем аккаунте Instagram новые фото со съемок картины "Аватар 2".

На этот раз в объектив попала Сигурни Уивер. На первом снимке она изображена в сцене под водой, на втором - уже после всплытия в бассейне.

"Сигурни никогда не пугали съемки в экнш-сценах", - написал в комментарии под постом Ландау.

Судя по костюму, звезда франшизы "Чужой" вновь предстанет на экране в образе На'ви.

Из-за пандемии коронавируса, несмотря на все старания Джеймса Кэмерона, премьера продолжения "Аватара" была отодвинута на год вперед - теперь ленту планируют выпустить в декабре 2022 года.