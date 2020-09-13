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Фото: Сигурни Уивер под водой на съемках "Аватар 2"

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    13.09.2020, 17:10
Текст:   Богдан Бобров

Продюсер Джон Ландау опубликовал в своем аккаунте Instagram новые фото со съемок картины "Аватар 2".

На этот раз в объектив попала Сигурни Уивер. На первом снимке она изображена в сцене под водой, на втором - уже после всплытия в бассейне.

"Сигурни никогда не пугали съемки в экнш-сценах", - написал в комментарии под постом Ландау.

Судя по костюму, звезда франшизы "Чужой" вновь предстанет на экране в образе На'ви.

Из-за пандемии коронавируса, несмотря на все старания Джеймса Кэмерона, премьера продолжения "Аватара" была отодвинута на год вперед - теперь ленту планируют выпустить в декабре 2022 года.

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