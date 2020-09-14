Новости

Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 16:40
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 16:31
Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89" 16:14
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 16:02
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 15:50

Арт: Капитана Марвел сосватали Тору

Новости
    14.09.2020, 16:23
Текст:   Богдан Бобров

Крис Хемсворт во время одного из своих последних интервью пошутил о том, что в следующем фильме киновселенной Marvel с его участием - "Тор: Любовь и гром" - будет, собственно, много любви и много грома.

Через некоторое время после этого в Instagram-аккаунте портала Comicbook был опубликован арт, на котором скандинавский бог грома изображен в объятиях Капитана Марвел.

Интересна данная работа сразу по нескольким причинам.

Во-первых, после несложившихся отношений с Джейн Фостер в исполнении Натали Портман, сценаристы вряд ли снова будут пробовать использовать эту линию, и им придется искать принцу Асгарда новую экранную пару, а майор Кэрол Дэнверс подходит для этого амплуа по многим пунктам.

Во-вторых, такой роман идет несколько вразрез с ранними слухами о том, что студия хочет с помощью Капитана Марвел и Валькирии показать на большом экране первую во франшизе однополую пару.

Слухи о возможных близких отношениях между персонажами Бри Ларсон и Тессы Томпсон подогревали и сами актрисы, которые называли такой подход "очень прогрессивным и современным".

В любом случае не стоит забывать о том, что все это теории и лишь возможные варианты развития дальнейших судеб супергероев - сценаристы могут "подглядеть" некоторые идеи у фанатов, проверить их реакцию, а потом повернуть сюжет в совсем другом направлении.

Новости

Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
Риелторы рассказали об элитной недвижимости звезд в Сочи 15:31
Звезду сериала "Во все тяжкие" показали врагом Человека-паука 15:20
Сара Джессика Паркер вернется к старой роли ведьмы 14:21
⧣ США
Фото: instagram.com/ retroactual
СМИ: После "Черной вдовы" Скарлетт Йоханссон уйдет из Marvel в DC 14:14
СМИ: Warner Bros. скрывает доходы от проката "Довода" 14:08
"Довод" вновь возглавил российский кинопрокат 13:51
⧣ интернет
Фото: youtube.com/ Doctor Who
Тизер: далеки из "Доктора Кто" получат собственный мультсериал 11.09.2020
СМИ: Сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 09.09.2020
Дэйв Франко станет специальным гостем Comic-Con Russia 2020 09.09.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com
Вышел трейлер сериала по "Осенним визитам" Сергея Лукьяненко 12:29
Хоакину Фениксу предложили 50 млн долларов за продолжение "Джокера" 13.09.2020
Фото: Сигурни Уивер под водой на съемках "Аватар 2" 13.09.2020