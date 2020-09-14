Арт: Капитана Марвел сосватали Тору

Крис Хемсворт во время одного из своих последних интервью пошутил о том, что в следующем фильме киновселенной Marvel с его участием - "Тор: Любовь и гром" - будет, собственно, много любви и много грома.

Через некоторое время после этого в Instagram-аккаунте портала Comicbook был опубликован арт, на котором скандинавский бог грома изображен в объятиях Капитана Марвел.

Интересна данная работа сразу по нескольким причинам.

Во-первых, после несложившихся отношений с Джейн Фостер в исполнении Натали Портман, сценаристы вряд ли снова будут пробовать использовать эту линию, и им придется искать принцу Асгарда новую экранную пару, а майор Кэрол Дэнверс подходит для этого амплуа по многим пунктам.

Во-вторых, такой роман идет несколько вразрез с ранними слухами о том, что студия хочет с помощью Капитана Марвел и Валькирии показать на большом экране первую во франшизе однополую пару.

Слухи о возможных близких отношениях между персонажами Бри Ларсон и Тессы Томпсон подогревали и сами актрисы, которые называли такой подход "очень прогрессивным и современным".

В любом случае не стоит забывать о том, что все это теории и лишь возможные варианты развития дальнейших судеб супергероев - сценаристы могут "подглядеть" некоторые идеи у фанатов, проверить их реакцию, а потом повернуть сюжет в совсем другом направлении.