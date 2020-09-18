Дело экс-футболиста Широкова передано в главное управление МВД Москвы

Уголовное дело против экс-футболиста сборной России Романа Широкова передано из районного отдела в ГУ МВД города Москвы. Об этом сообщил Александр Островский, адвокат потерпевшего арбитра Никиты Данченкова.

"Вчера (в четверг) распоряжением начальника управления дознания ГУ МВД по Москве уголовное дело по ст. 115 УК РФ изъято из производства ОВД "Сокольники" и передано в производство управления дознания ГУ МВД по Москве", - сказал адвокат ТАСС.

Во вторник потерпевший и его защитник вызваны для дачи показаний. Адвокат, который ранее выразил несогласие с инкриминируемой подозреваемому статьей, уверен, что это произошло из-за широкого общественного резонанса.

Защита Данченкова требует ужесточить статью УК РФ. Островский ранее сообщал, что будет добиваться, чтобы дело переквалифицировали на покушение на убийство из хулиганских побуждений. Пока же оно возбуждено по п. а ч. 2 ст. 115 УК РФ - "умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Максимальное наказание по ней - два года лишения свободы.

Инцидент между Широковым и Данченковым произошел в августе этого года. Экс-футболист во время матча любительских команд ударил арбитра рукой, а затем уже лежащего человека попытался добить ногой, но ему вовремя помешали. Впоследствии Данченков обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.