Вышел трейлер хоррора "Волк Заснеженной лощины"

Кажется, за последние два десятка лет, то есть со времен "Псов-воинов" Нила Маршалла, субжанр вервольф-хорроров совсем зачах и выродился.

Но теперь Джим Каммингс ("Дорога грома"), похоже, решительно настроен пустить в него свежую кровь - на YouTube-канале Orion Pictures обнародован первый трейлер его "Волка Заснеженной лощины" (The Wolf of Snow Hollow). Обнадеживающего "мясным" рейтингом "R".

По сюжету "Волка" шериф небольшого городка и так невесел от навалившихся на него личных проблем, а тут еще вверенный ему участок накрывает волна жесточайших убийств. Происходящих непременно в полнолуние.

Каммингс выступил режиссером, сценаристом и сыграл главную роль.

В остальных ролях: Рики Линдхоум ("Достать ножи", "Под Сильвер-Лэйк", "Шучу"), Хлоя Ист ("Настоящая кровь"), Джимми Татро ("Американская семейка", "Американский вандал") и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер ("Твин Пикс", "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"), для которого работа в картине стала одной из последних - актер умер год назад.

Релиз - 9 октября.