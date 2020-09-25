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25.09.2020,  
14:54
Текст:  Алексей Брусилов

Самой редкой модификации Т-72 нашли применение в Индии

В Индии неоднократно предпринимали попытки модернизировать имеющиеся у них на вооружении танки Т-72.
Фото: GlobalConflict / youtube.com Фото: GlobalConflict / youtube.com
Фото: GlobalConflict / youtube.com

Наверное, самым необычным стал вариант, получивший обозначение ЕХ. Конструкторы решили объединить российские, местные и западные технологии.

Для этого на хорошо освоенное промышленностью шасси Т-72М1 была установлена новая сварная башня. Своей угловатой конструкцией она напоминает ту, что применяется на индийском танке Arjun, но имеет отличия. Как предполагается, она меньше по размерам и, соответственно, легче.

В то же время в передней части применено многослойное бронирование, способное противостоять некоторым типам кумулятивных и подкалиберных боеприпасов. В качестве основного вооружения используется 120-мм нарезная пушка. С ней спарен 7,62-мм пулемет. На крыше предусмотрена установка 12,7-мм зенитного "Утеса".

Если на "семьдесят втором" имеется автоматизированная система заряжания, то здесь снаряды подаются вручную четвертым членом экипажа -заряжающим.

Система управления огнем получила прицел с тепловизионным каналом. В распоряжении командира имеется панорама.

Фото: Минобороны РФ
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Для улучшения характеристик подвижности смонтировали 1000-сильный дизельный двигатель.

Всего было изготовлено восемь образцов ЕХ, которые прошли испытания, но своими характеристиками не впечатлили военных, отдавших предпочтение Т-90С Bhishma.

Судя по появившейся в Сети информации, эти танки сейчас используются в испытательных целях, так, с их помощью отрабатывают применение новых управляемых ракет с лазерным наведением. О состоявшихся успешных пусках сообщалось на этой неделе.

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