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29.09.2020 14:46
Рубрика: Происшествия

В Сочи осудили семью, "жонглировавшую" новорожденным ребенком

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
Хостинский районный суд Сочи во вторник вынес решение по скандальному уголовному делу в отношении семьи, где отец "жонглировал" новорожденной девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе Краевого суда Краснодарского края.

Инцидент, произошедший в августе, вызвал широкий общественный резонанс. Все началось с того, что молодая пара опубликовала видео, на котором мужчина, расположившись на отдыхе в лесу, держит младенца за ногу одной рукой и сильно раскачивает его, словно куклу. При этом отец насвистывает мелодию. А новорожденный ребенок висит вниз головой…

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Как рассказали в пресс--службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, супругов быстро нашли и задержали в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. При этом пара оказала активное сопротивление полиции. Позже по решению суда их арестовали на 10 суток, а ребенка временно поместили в инфекционную больницу Сочи. Спустя несколько недель над новорожденной девочкой оформили опеку ее бабушка и дедушка. Сейчас у малышки все хорошо.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело по статьям о "Ненадлежащем исполнении родительских обязанностей" и "Жестоком обращении с детьми", они предстали перед судом.

Как выяснилось, оба родителя не имели постоянной регистрации в России и переезжали с места на место, ночевали в лесу в палатке. И вдобавок употребляли наркотики.

- Подсудимые, являясь родителями малолетнего ребенка, на протяжении длительного времени умышленно не желали надлежащим образом исполнять родительские обязанности, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Краевого суда Краснодарского края. - Они не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для его развития, используя при этом жестокие методы воспитания. Так, сразу после рождения ребенок вместе с родителями проживал в палатке в лесу в условиях, не соответствующих санитарным и гигиеническим нормам. Родители исключили возможность медицинского осмотра ребенка. Употребляя наркотические вещества и находясь в состоянии наркотического опьянения, мать кормила новорожденного грудным молоком.

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В краевом суде также уточнили, что отец девочки, находясь в состоянии наркотического опьянения, подверг ее опасности, схватив за ногу и совершив несколько резких движений вверх и вниз, тем самым создав угрозу для ее жизни и здоровья.

Хостинский районный суд Сочи, изучив все обстоятельства, признал мужчину виновным и приговорил его к четырем месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме этого, оба супруга оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый.

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