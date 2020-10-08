Все не так, как всегда: никуда не деться от диктата ковида. Во всех мыслях, во всех разговорах, во всех сводках новостей первенствует коронавирус. И они не радуют: количество больных растет во всем мире. Россия не исключение.

Кто-то в масках. Кто-то без них. Кто-то в перчатках. Кто-то без них. Друг Амиран улетел на несколько дней в Анапу. Звонит: море теплое, чистое. Народа не много. В масках почти никого. Соседка Светлана, отправляясь в продовольственный магазин, который на первом этаже нашего дома, надевает маску и перчатки. Ближайшая подруга Эра, живущая на другом конце Москвы, приезжает ко мне на рассвете: чтобы к девяти утра успеть вернуться домой. Да, она в маске и перчатках. Но у нее "опасный" возраст - 65+. Могут оштрафовать. А сорокалетняя Наташа - банковский работник, мать двоих дочек-школьниц. Бабушек-дедушек, няни нет. А девочки на каникулах. С кем оставить? … Примеры можно множить до бесконечности. Голова кругом? Об этом говорит сегодня один из ведущих эндаваскулярных кардиохирургов России академик Давид Иоселиани.

Давид Иоселиани: Ситуация, конечно, непростая. Я, как и все, с тревогой слушаю новости по радио и телевизору, ищу новую информацию в интернете. Я не вирусолог и не эпидемиолог. И не мне рассуждать о природе коронавируса или о новейших препаратах против него. Но я врач. И врач, прямо скажем, с немалым опытом работы. Поэтому считаю, что имею право высказать кое-какие мысли по поводу происходящего.

Давид Георгиевич! Что больше всего тревожит?

Давид Иоселиани: И тревожит, и заставляет задуматься. Это существующие чрезвычайно нервозные, нездоровые (я не имею в виду эпидемиологическую обстановку!) настроения в обществе. Я могу судить об этом по своему окружению: знакомым, пациентам, сотрудникам.

Вот возьмем, например, ежедневные сообщения о количестве жертв COVID-19. Что мы слышим и видим? "В России за сутки умерло столько-то человек. В Москве жертвами коронавируса стали столько-то…" Горькая статистика! Но… Дорогие мои! Почему бы при этом не указывать и некоторые немаловажные детали? Сообщите, что из этого числа столько-то умерли от "чистого" ковида, а еще у стольких-то были тяжелые сопутствующие заболевания: онкологические, сердечно-сосудистые проблемы, заболевания органов дыхания… И неизвестно, что именно стало ведущей причиной смерти. Дайте понять, что ковидная болезнь опасна прежде всего для ослабленных организмов. Хотя, безусловно и к великому сожалению, от нее погибают и вполне, казалось бы, благополучные в плане общего здоровья люди. Кстати, врачам тоже небезынтересна была бы соответствующая статистика. Это могло бы помочь им при ведении определенных категорий пациентов.

Далее. Вот нам сообщают о росте числа случаев COVID-19 - в России, в Москве, в отдельных регионах. Потом появляются какие-то разноречивые данные: то ли действительно стало больше заболевших, то ли этот рост усилился благодаря увеличению количества проводимых тестов… А меня волнует вот что. Мы уже давно знаем, что, например, при ВИЧ-инфекции существует два типа пациентов. У одних тесты выявляют наличие вируса иммунодефицита, но они прекрасно себя чувствуют. Вирус никак не проявляет себя. Человек просто является его носителем и, может быть, доживет до ста лет, а вирус так и будет дремать где-то в организме. У других же появляются те или иные симптомы. И их уже следует рассматривать как больных СПИДом. Так ведь и с коронавирусом может быть та же история! Тест на ПЦР может оказаться положительным. Но у человека нет вообще ничего, ни малейших симптомов, он прекрасно себя чувствует.

Здоровому человеку в 65 лет опасность грозит в меньшей степени, чем ослабленному и болезненному (даже без тяжелой "хроники") в тридцать пять

Я сам сталкивался с такими случаями. Тест человеку могли провести практически "случайно": может быть, он работает в какой-то организации, где сочли необходимым провести тотальное тестирование сотрудников. Этих людей куда записывать? В число больных? Они - носители вируса, но носителями могут быть и десятки тысяч других людей, которым не делали тест… Я не стану рассуждать о том, занижены или завышены полученные таким образом показатели. Наверное, надо просто установить более точные критерии для отнесения людей к категории "больных новой коронавирусной инфекцией".

А советы, точнее, строгие противовирусные меры? Они всегда оправданы?

Давид Иоселиани: На мой взгляд, их введением, конечно, стараются сдержать рост инфекции. И многие из них разумны. Но надо бы задуматься не только о сути, но и о форме этих мер и объявлений о них. Уже не раз говорилось - но, думаю, нелишне будет повторить, что нельзя только запугивать, угрожать, карать… Необходимо понять: людям и так страшно. Люди столкнулись с непонятным, грозным, невидимым. И от этого еще более пугающим врагом.

Не надо грозить штрафами. Необходимо найти более мягкий, более понятный тон общения с населением. Надо дать понять людям, что вы сочувствуете им в их беде, в их вынужденной изоляции. Кстати, надо бы более разумно подойти и к вопросу о том, кого именно вы отправляете в эту самую изоляцию. Хронических больных, чьи заболевания делают их особенно восприимчивыми к инфекции и увеличивают риск осложнений? Это правильно, разумно, гуманно. Но далее строго предложено ограничить выход на работу всех 65+. Однако нет таких данных, что в 64 года 10 месяцев безопасно, а спустя два месяца человек уже в группе риска.

Здоровому человеку в 65 лет опасность грозит в меньшей степени, чем ослабленному и болезненному (даже без тяжелой "хроники") в 35! Я знаю, что в некоторых организациях людей заставляют подписывать какие-то бумаги, что они согласны работать и не будут иметь претензий к работодателю в случае болезни… Ну что это такое?!

Вот я, например, уже перевалил за грань 65-летия. Что вовсе не мешает мне практически каждый день входить в операционную, проводить сложные процедуры на сердце, спасать жизни. Мне могут возразить, что есть молодые хирурги. Есть! Конечно, есть. Но разве мой опыт, опыт моих сверстников можно списать со счетов?

Кстати

Накануне Всемирного дня психического здоровья в Москве состоялась, естественно в формате онлайн, конференция ведущих специалистов в области охраны нашей с вами психики. И, что тоже естественно, главная ее тема: каковы последствия пандемии для психики людей. Какие меры психологической поддержки необходимы в условиях пандемии COVID. Чтобы не впасть в депрессию, чтобы голова не шла кругом.