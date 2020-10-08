В Великих Луках школьников выписали из больницы после массового обморока

Новости

В Москве начинается фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье 16:13
Трамп готов продолжить очные дебаты с Байденом 16:10
Росгвардия поможет коллегам из Беларуси 15:52
США выведут войска из Афганистана до конца года 15:51
Спасенных на Урале львенка и леопарда отправят в Танзанию 15:41
Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19 15:37
СК объявил об окончании работы по делу "омбудсмена полиции" 15:30
Под Рязанью начали разминирование деревни рядом с горевшим арсеналом 15:25
Netflix выпустит анимационный сериал по "Годзилле" 15:22
Патриарх Кирилл ушел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом 15:20
Great Wall вернулась в Россию с пикапом Wingle 7. Названа цена 15:15
Заседание суда по нарушениям на стадионе ФК "Спартак" пройдет 12 октября 15:14
Джордж Мартин рассказал, как Ходор умрет в его новой книге 15:12
Названы самые опасные водители. Это не пенсионеры 15:00
Алексей Учитель назвал дату премьеры "Цоя" 14:58
Медведев предложил прививать от COVID-19 кандидатов "ЕР" на выборах в Госдуму 14:57
Медведев прокомментировал протесты в Киргизии 14:55
Дмитрий Медведев оценил перспективы новых малых партий 14:47
Экс-депутат: Порошенко продавал оружие сирийским террористам 14:45
ММКФ назвал первых победителей 14:41
Путин поручил МЧС перейти на прямые закупки техники 14:40
Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне финтес-клуба в Москве 14:28
В Шотландии запретили продавать алкоголь внутри пабов 14:17
Медведев призвал соблюдать все предписания из-за пандемии 14:16
Медведев сообщил о разговоре с Путиным о прошедшей избирательной кампании 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 14:02
Рубрика: Происшествия

В Великих Луках школьников выписали из больницы после массового обморока

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

Все 14 учеников школы № 7 города Великие Луки, которым стало плохо на линейке, выписаны из больницы, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

В Псковской области назвали симптомы у попавших в больницу школьников

Все дети здоровы, рисков нет, утверждают в региональном правительстве.

К слову, детей могли выписать и раньше, но врачи пытались выяснить, что же произошло с учениками. Правда, ясности в этом деле так и не возникло.

Напомним, 5 сентября на торжественной линейке в школе 13 детей почувствовали себя плохо. Из них трое упали в обморок, остальные почувствовали головокружение, озноб, тошноту. Всех детей доставили в больницу, вечером в палату привезли еще одного мальчика из этой же школы, ему стало плохо дома.

За время, произошедшее с момента ЧП, так и не получилось установить, что же произошло с детьми. Изначально врачи придерживались версии отравления неизвестным веществом, но никаких следов этого в анализах детей выявлено не было. Чистыми оказались пробы воды и воздуха. Накануне власти Великих Лук озвучили версию, что дети просто переволновались, а взрослые вслед за ними перестраховались. Так ли это, будет выяснять Следственный комитет по Псковской области. По факту инцидента, напомним, возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

Главное сегодня

В Кремле сравнили ситуацию в Киргизии с бардаком и хаосом
Мишустин заявил о рекордном урожае зерна
За сутки в России подтверждено 11 493 случая COVID-19 в 85 регионах
Патриарх Кирилл ушел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом
Захарова раскритиковала очередные призывы ввести санкции против России
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах