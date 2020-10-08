В Великих Луках школьников выписали из больницы после массового обморока

Все 14 учеников школы № 7 города Великие Луки, которым стало плохо на линейке, выписаны из больницы, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Все дети здоровы, рисков нет, утверждают в региональном правительстве.

К слову, детей могли выписать и раньше, но врачи пытались выяснить, что же произошло с учениками. Правда, ясности в этом деле так и не возникло.

Напомним, 5 сентября на торжественной линейке в школе 13 детей почувствовали себя плохо. Из них трое упали в обморок, остальные почувствовали головокружение, озноб, тошноту. Всех детей доставили в больницу, вечером в палату привезли еще одного мальчика из этой же школы, ему стало плохо дома.

За время, произошедшее с момента ЧП, так и не получилось установить, что же произошло с детьми. Изначально врачи придерживались версии отравления неизвестным веществом, но никаких следов этого в анализах детей выявлено не было. Чистыми оказались пробы воды и воздуха. Накануне власти Великих Лук озвучили версию, что дети просто переволновались, а взрослые вслед за ними перестраховались. Так ли это, будет выяснять Следственный комитет по Псковской области. По факту инцидента, напомним, возбуждено уголовное дело.