За что поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе

Новости

Дело об убийстве петербургского ресторатора Долгополова ушло в суд 19:35
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 19:24
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 19:20
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 19:09
Россия - Швеция - онлайн-трансляция товарищеского матча 19:00
Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году 18:54
Мишустин отметил важность прекращения огня в Карабахе 18:52
Аарон Соркин рассказал о продолжении "Социальной сети" 18:51
БелАЭС разрешили выполнение экспериментов на малой мощности 18:39
Захарова: Москва запросит у Берлина отчет ОЗХО по Навальному 18:34
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди 18:30
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 18:29
У "Оскара" опять поменялся регламент 18:23
Apple потребовала от администрации Telegram удалить три канала 18:23
Mazda запустила продажи нового субкомпактного кроссовера 18:23
Хуснуллин прокомментировал решение кабмина по водной проблеме в Крыму 18:20
У "Семейки Аддамс" появится продолжение 18:18
Зась напомнил об опасности пересмотров итогов войны 18:12
Фильм 1982 года "Бегущий по лезвию" возглавил российский прокат 17:59
В Москве ограничат движение на выезде с Киевского шоссе на МКАД 17:51
Mercedes-Benz откажется от механических коробок передач 17:42
Трамп считает себя практически абсолютно здоровым 17:20
Выходные в Москве пройдут без дождей 17:16
В Госдуме рассказали, как изменятся штрафы за нарушения ПДД 16:25
В Москве начинается фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 19:29
Рубрика: Культура

Нобель за Глюк

Нобелевским лауреатом по литературе 2020 года вопреки прогнозам стала американская поэтесса
Текст: Павел Басинский
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Вопреки прогнозам букмейкеров очередным лауреатом Нобелевской премии по литературе объявлена американская поэтесса Луиза Глюк (Louise Elisabeth Glck). Награда присуждена ей "за меткую поэтическую интонацию и умение трансформировать индивидуальный опыт в универсальный".
Поэтесса Луиза Глюк почти совсем неизвестна в России, но очень известна в США. Фото: EPA Поэтесса Луиза Глюк почти совсем неизвестна в России, но очень известна в США. Фото: EPA
Поэтесса Луиза Глюк почти совсем неизвестна в России, но очень известна в США. Фото: EPA

Напомню, какие были прогнозы. Пятерка фаворитов выглядела так: лидировала французская писательница из Гваделупы Мариз Конде, получившая два года назад альтернативную нобелевку. На русском выходил лишь один ее роман "Я, Титуба, ведьма из Салема". На втором месте была российская писательница Людмила Улицкая. На третьем - японец Харуки Мураками, который не нуждается в представлении. На четвертом Маргарет Этвуд из Канады, ставшая известной после киноуспеха ее романа "Рассказ служанки" и двух Букеровских премий. Замыкал пятерку кениец Нгуги Ва Тхионго.

Фото: Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP
Чем интересен Нобель по физике в 2020 году: пять авторитетных суждений

Широкому российскому читателю имя Луизы Глюк практически не знакомо. А вот в США она весьма известная поэтесса, автор 11 сборников стихов, за которые получила целый ряд наград.

Луиза Глюк родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. В настоящее время живет в Кембридже, штат Массачусетс. Училась в колледже Сарры Лоуренс и в Колумбийском университете, но при этом дипломов не получила. Преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне, а также в Йельском, Бостонском и Айовском университете, колледже Годдарда в Вермонте. Член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов (1999). Лауреат Боллингеновской поэтической премии (2001). Поэт-лауреат США (2003-2004). До этого была специальным консультантом к двухсотлетию Библиотеки Конгресса. Премия Уоллеса Стивенса (2008). Член Американского философского общества (2014).

Награда присуждена "за меткую поэтическую интонацию и умение трансформировать индивидуальный опыт в универсальный"

В России имя Луизы Глюк известно разве что профессиональным поэтам и переводчикам. В 2012 году в издательстве "Водолей" вышла книга ее стихов на русском языке "Дикий ирис" в переводе Бориса Кокотова (живет в Балтиморе) и с эссе о ней Михаила Горелика (литературный критик, живет в Москве, публикуется в журналах "Новый мир", "Вопросы литературы" и других).

В аннотации к книге говорится: "Женщина работает в саду. Выясняет отношения сама с собой, с миром, с мужчинами, с Богом. Говорят цветы. Каждый свое. Говорит Бог. И женщина, конечно. 54 монолога. Голоса несут разные вести, разное знание о мире, порой остро противоречат друг другу, но порой их нелегко различить. Только монологи - повествователь отсутствует. Полифоническая поэма. Время течет от утра к ночи, от весны к осени, от рождения к смерти. Красота и трагизм жизни. Внеконфессиональная мистика без повышенных букв. Тонкий психологизм. Стилистическая простота".

Образцом "стилистической простоты" Луизы Глюк могут служить строки из стихотворения, давшего название всему сборнику - "Дикий ирис":

"В конце страдания

появилась дверь.

Выслушайте меня:

то, что вы называете смертью,

я помню.

Сверху шорохи, колыхание ветвей.

И - провал. Тусклое солнце

мерцает над голой поверхностью.

Страшно,

оставаясь сознанием, быть похороненным в черной земле".

Любопытно, что первым нобелевским лауреатом по литературе в 1901 году тоже был поэт, только из Франции, - Сюлли Прюдом. Однако едва ли сегодня его имя в мире широко известно.

Это интересно

Как вообще возникла Нобелевская премия? В 1888 году европейские газеты обошел некролог под заголовком "Торговец смертью мертв". Имелось в виду, что умер изобретатель и торговец динамитом Альфред Нобель. На самом деле скончался его брат Людвиг. Но тогда-то Альфред Нобель и задумался над тем, как его будут помнить после смерти. Так родилась Нобелевская премия.

Многочисленные родственники Нобеля долго пытались оспорить его завещание, но его племянник Эммануил привел такой аргумент: "Русские называют исполнителя завещания "душеприказчик", то есть "представитель души", - заявил он юристам истцов. - Вот и действуйте соответственно".

Культура Литература Литература с Павлом Басинским Нобелевская премия

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
За что поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе
В Туле открылся филиал музея-заповедника Поленова
Queen выпустили второй концертный альбом без Фредди Меркьюри