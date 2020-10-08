За что поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе

Поэтесса Луиза Глюк почти совсем неизвестна в России, но очень известна в США. Фото: EPA

Напомню, какие были прогнозы. Пятерка фаворитов выглядела так: лидировала французская писательница из Гваделупы Мариз Конде, получившая два года назад альтернативную нобелевку. На русском выходил лишь один ее роман "Я, Титуба, ведьма из Салема". На втором месте была российская писательница Людмила Улицкая. На третьем - японец Харуки Мураками, который не нуждается в представлении. На четвертом Маргарет Этвуд из Канады, ставшая известной после киноуспеха ее романа "Рассказ служанки" и двух Букеровских премий. Замыкал пятерку кениец Нгуги Ва Тхионго.

Широкому российскому читателю имя Луизы Глюк практически не знакомо. А вот в США она весьма известная поэтесса, автор 11 сборников стихов, за которые получила целый ряд наград.

Луиза Глюк родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. В настоящее время живет в Кембридже, штат Массачусетс. Училась в колледже Сарры Лоуренс и в Колумбийском университете, но при этом дипломов не получила. Преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне, а также в Йельском, Бостонском и Айовском университете, колледже Годдарда в Вермонте. Член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов (1999). Лауреат Боллингеновской поэтической премии (2001). Поэт-лауреат США (2003-2004). До этого была специальным консультантом к двухсотлетию Библиотеки Конгресса. Премия Уоллеса Стивенса (2008). Член Американского философского общества (2014).

Награда присуждена "за меткую поэтическую интонацию и умение трансформировать индивидуальный опыт в универсальный"

В России имя Луизы Глюк известно разве что профессиональным поэтам и переводчикам. В 2012 году в издательстве "Водолей" вышла книга ее стихов на русском языке "Дикий ирис" в переводе Бориса Кокотова (живет в Балтиморе) и с эссе о ней Михаила Горелика (литературный критик, живет в Москве, публикуется в журналах "Новый мир", "Вопросы литературы" и других).

В аннотации к книге говорится: "Женщина работает в саду. Выясняет отношения сама с собой, с миром, с мужчинами, с Богом. Говорят цветы. Каждый свое. Говорит Бог. И женщина, конечно. 54 монолога. Голоса несут разные вести, разное знание о мире, порой остро противоречат друг другу, но порой их нелегко различить. Только монологи - повествователь отсутствует. Полифоническая поэма. Время течет от утра к ночи, от весны к осени, от рождения к смерти. Красота и трагизм жизни. Внеконфессиональная мистика без повышенных букв. Тонкий психологизм. Стилистическая простота".

Образцом "стилистической простоты" Луизы Глюк могут служить строки из стихотворения, давшего название всему сборнику - "Дикий ирис":

"В конце страдания

появилась дверь.

Выслушайте меня:

то, что вы называете смертью,

я помню.

Сверху шорохи, колыхание ветвей.

И - провал. Тусклое солнце

мерцает над голой поверхностью.

Страшно,

оставаясь сознанием, быть похороненным в черной земле".

Любопытно, что первым нобелевским лауреатом по литературе в 1901 году тоже был поэт, только из Франции, - Сюлли Прюдом. Однако едва ли сегодня его имя в мире широко известно.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

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Как вообще возникла Нобелевская премия? В 1888 году европейские газеты обошел некролог под заголовком "Торговец смертью мертв". Имелось в виду, что умер изобретатель и торговец динамитом Альфред Нобель. На самом деле скончался его брат Людвиг. Но тогда-то Альфред Нобель и задумался над тем, как его будут помнить после смерти. Так родилась Нобелевская премия.

Многочисленные родственники Нобеля долго пытались оспорить его завещание, но его племянник Эммануил привел такой аргумент: "Русские называют исполнителя завещания "душеприказчик", то есть "представитель души", - заявил он юристам истцов. - Вот и действуйте соответственно".