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10.10.2020 18:50
Рубрика: Происшествия

Госпитализированным с линейки псковским школьникам поставили диагноз

Текст: Татьяна Тюменева

Дети, госпитализированные в начале недели прямо с торжественной линейки в школе № 7 Великих Лук, выписаны из больницы. Предварительный диагноз - синдром вегетативной дисфункции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СК России по Псковской области.

Фото: Башир Алиев/NewsTeam/ТАСС
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Данный диагноз поставлен медиками с учетом жалоб при поступлении школьников на госпитализацию. За время нахождения в стационаре им было проведено комплексное обследование, которое иных патологий не выявило.

Признаков отравления также не нашли - о таком диагнозе изначально шла речь. Как уточнили в СУ СК России по региону, мимико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат. Следствие по-прежнему проверяет различные версии инцидента.

Напомним, 5 октября с торжественной линейки, посвященной присвоению великолукской школе имени Антона Злобина, погибшего на таджикско-афганской границе в 1995 году, были госпитализированы 13 детей из 6, 8 и 11-го классов. Трое из них, как потом было уточнено, потеряли сознание, остальные жаловались на недомогание. Вечером в больницу доставили еще одного учащегося школы.

Было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). По информации следователей, дети были госпитализированы с диагнозом "отравление неустановленным веществом под вопросом".

Санитарные службы не выявили превышения содержания вредных веществ в воздухе. Показатели воды также в норме.

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