Компактный кроссовер Nissan Magnite: названа дата премьеры

Компания Nissan назвала дату премьеры новой модели - компактного кроссовера Magnite, который в настоящее время проходит испытания в Японии, на том же треке, где инженеры тестировали Nissan GT-R и Nissan Ariya.

Дизайн Nissan Magnite был представлен на рендерах в июле 2020 года, позднее компания опубликовала изображения салона кроссовера. Несмотря на это, реальные прототипы, фото которых компания распространила сейчас, имеют скрытые под плёнкой элементы.

Известно, что Nissan Magnite можно будет купить с литровым "атмосферником" мощностью 72 л.с., для которого будут доступны механическая коробка передач и автоматизированная версия (АМТ, "робот"), и 95-сильной "турботройкой", которую тоже можно будет выбрать в паре с "механикой", альтернативная трансмиссия - вариатор.

В списке оснащения будут присутствовать 8-дюймовая мультимедийная система, система камер кругового обзора, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо.

Автомобиль разработан в Японии с учётом пожеланий индийского рынка - он станет для Magnite дебютным. Не исключается, что модель будет продаваться и в других странах, в том числе и в России. Предположить, что Magnite будут выпускать в нашей стране позволяет информация о переводе моделей АвтоВАЗа на модульную платформу CMF альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Премьера Nissan Magnite состоится 21 октября 2020 года.