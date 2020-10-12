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12.10.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Компактный кроссовер Nissan Magnite: названа дата премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motorbeam.com Фото: www.motorbeam.com
Фото: www.motorbeam.com

Компания Nissan назвала дату премьеры новой модели - компактного кроссовера Magnite, который в настоящее время проходит испытания в Японии, на том же треке, где инженеры тестировали Nissan GT-R и Nissan Ariya.

Дизайн Nissan Magnite был представлен на рендерах в июле 2020 года, позднее компания опубликовала изображения салона кроссовера. Несмотря на это, реальные прототипы, фото которых компания распространила сейчас, имеют скрытые под плёнкой элементы.

Фото: Роспатент
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Известно, что Nissan Magnite можно будет купить с литровым "атмосферником" мощностью 72 л.с., для которого будут доступны механическая коробка передач и автоматизированная версия (АМТ, "робот"), и 95-сильной "турботройкой", которую тоже можно будет выбрать в паре с "механикой", альтернативная трансмиссия - вариатор.

В списке оснащения будут присутствовать 8-дюймовая мультимедийная система, система камер кругового обзора, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо.

Автомобиль разработан в Японии с учётом пожеланий индийского рынка - он станет для Magnite дебютным. Не исключается, что модель будет продаваться и в других странах, в том числе и в России. Предположить, что Magnite будут выпускать в нашей стране позволяет информация о переводе моделей АвтоВАЗа на модульную платформу CMF альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Премьера Nissan Magnite состоится 21 октября 2020 года.

Фото: www.motorbeam.com
#Nissan