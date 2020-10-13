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Рубрика: Происшествия

СМИ: Бабушка нижегородского стрелка успешно прооперирована

Врачи успешно прооперировали бабушку 18-летнего Данила Монахова, который вечером 12 октября расстрелял несколько человек в поселке Большеорловское Нижегородской области. Как рассказали ТАСС в больнице, пожилая женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Борское информационное агентство /ТАСС
Семьям погибших и пострадавшим при обстреле нижегородцам окажут помощь

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о четвертом погибшем. Он заявил, что врачи спасли жизнь женщине, получившей множественные ранения органов брюшной полости. "У пациентки массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия", - добавил министр.

В Следственном комитете России сообщили, что жертвами ЧП стали три человека, еще трое пострадали. Сейчас силовики разыскивают вооруженного преступника. Задействованы беспилотники с тепловизорами.

Напомним, в понедельник примерно в 16 часов по местному времени 18-летний парень расстрелял из ружья свою бабушку, а затем прохожих на улице, после чего скрылся в лесу. По предварительным данным, причиной произошедшего стал конфликт между молодым человеком и его бабушкой.

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