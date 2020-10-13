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СМИ: Netflix снимет сериал про молодого Шерлока Холмса

Новости
    13.10.2020, 18:03
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Судя по всему, относительно благосклонный прием зрителями экранизации Netflix первой книги Нэнси Спрингер об Эноле Холмс, сестре великого детектива Шерлока Холмса (в которой снялись Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Сэм Клафлин и другие), перевесил чашу весов в пользу разработки других проектов с участием самого известного сыщика Соединенного Королевства.

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо сообщений о высокой вероятности съемок продолжения "Энолы", появились и другие слухи. Так, портал We Got This Covered сообщает о том, что нетфликсовская вселенная Холмса прирастет фильмом о юном Шерлоке. Его рабочее название на данный момент - Sherlock Junior, дабы не произошло путаницы, ведь "Молодой Шерлок Холмс" уже существует, его создал Барри Левинсон в далеком 1985-м.

Предполагается, что этот проект станет оригинальной разработкой стримингового сервиса, с режиссером и исполнителями главных ролей пока нет никакой определенности, а вот сценаристы якобы уже утверждены: ими станут Эрен Крюгер ("Звонок", "Братья Гримм", "Ключ от всех дверей"), имеющий, кстати, опыт и в продюсировании, а также Мэтт Кузма.

Синопсис нового фильма по последним данным таков: события разворачиваются в наше время, молодой Джон Ватсон объединяет свои усилия с юным британским экспатом и по совместительству соседом Шерлоком Холмсом для разгадки двух зловещих тайн, связанных друг с другом - ведьминого проклятия, обрушившегося на город, и странных исчезновений. Ребята собирают команду ровесников, чтобы объединить свои усилия, оказать сопротивление грабителям с большой дороги и добраться до сокровища, оставленного злой волшебницей.

Справедливости ради отметим, что помимо "Энолы" и новоявленного проекта о юном детективе в разработке у Netflix сериал "Непутевые" (The Irregulars) с Генри Ллойд-Хьюзом в роли Шерлока Холмса, где основными действующими лицами станут члены "сети" детектива, малолетние беспризорники, пытающиеся заработать себе на хлеб в негостеприимном  викторианском Лондоне. Кроме этого, Netflix купил права на трансляцию "Шерлока" с Фрименом и Камбербэтчем. Что также поддерживает на уровне интерес зрителей к литературному наследию Артура Конан Дойля.

За пределами Netflix ждет своего часа задумка Роберта Дауни-младшего, еще одного Холмса, только из фильмов Гая Ричи, о создании целой детективной вселенной наподобие марвеловской.

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