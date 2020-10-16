Haval выведет на российский рынок пять новинок

Марка Haval выведет на российский рынок пять новых автомобилей. Их названия не уточняются, но масштабное пополнение модельной линейки компания запланировала до 2023 года.

Предполагается, что вывод новинок позволит марке выйти в лидеры рынка. Ожидаемый объем продаж машин за ближайшие пять лет должен увеличиться ни много ни мало в 10 раз, пишут "Китайские автомобили", цитируя заявления руководителей бренда.

- Сегодня мы ставим перед собой очень амбициозную цель - стать SUV-брендом номер один в России. Чтобы достичь этого, мы предлагаем сбалансированную линейку интеллектуальных кроссоверов и внедорожников, в которой каждый покупатель найдет подходящий автомобиль. Мы планируем представить 5 новых автомобилей в ближайшие три года, - сообщил исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" Жером Сего.

Конкретные названия моделей и даже брендов (ведь в теории речь может идти о Great Wall или Wey) не называются. Но, напомним, в последнее время на тульском заводе Haval были последовательно замечены пикап GWM Pao и кроссоверы Wey VV6 и Haval H6 третьего поколения. В пресс-службе марки продуктовые планы традиционно не освещают.

- Мы не комментируем будущую продуктовую стратегию, но я могу подтвердить, что мы работаем над тем, чтобы ответить на существующие запросы клиентов. Это означает, что в перспективе Haval будет охватывать все сегменты кроссоверов и внедорожников, - заявил ранее в интервью "РГ" Жером Сего.

Напомним, сейчас в линейке марки представлены локализованные в России кроссоверы F7 и F7x, внедорожники H5 и H9. В октябре, как сообщалось, стартуют продажи импортируемого пикапа Great Wall Wingle 7.

По итогам за 3 квартала Haval идет в лидерах среди китайских компаний по объему продаж. За этот период реализовано 11 547 машин, что на 66% больше, чем в 2019-м. До конца года компания намерена выдать клиентам 15 тысяч автомобилей.