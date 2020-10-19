Почему для России сейчас цена нефти важнее объемов ее добычи

В ОПЕК допускают возможность корректировки условий сделки о сокращении добычи нефти на 2021 год из-за второй волны пандемии и низких темпов восстановления спроса. Окончательное решение будет принято в ноябре-декабре этого года, но на фоне возобновления карантинных ограничений во многих странах мира и угрозы их расширения, для участников ОПЕК+, в том числе для России, актуальной задачей становится не наращивание производства, а сохранение баланса на мировом рынке нефти и удержание котировок от очередного обвала.

Глава Минэнерго Александр Новак в ходе открытой части заседания ОПЕК+ 19 сентября сказал, что процесс восстановления потребления нефти замедлился, а по итогам 2020 года инвестиции в отрасль снизятся на 18-20% по сравнению с 2019 годом. "Мы по-прежнему находимся в периоде неопределенности", - отметил министр.

В Минэнерго ожидают, что в 2020 году в России будет добыто 507 млн тонн нефти - на 53 млн тонн меньше изначальных планов. В 2021 году запланировано добыть 517 млн тонн, а вернуться к докризисному уровню добычи получится только в 2023 году, когда будет произведено 556 млн тонн нефти.

"Высокие цены сейчас важнее соответствующего наращивания объемов, потому что на рынке нефти даже небольшое избыточное увеличение добычи может серьезно обрушить котировки из-за низкой эластичности спроса и предложения", - говорит руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. - Собственно именно этот простой аргумент и лежит в основе работы ОПЕК+: осознание того, что ограничение добычи с ростом цен выгоднее, чем свободная добыча с падением цен, считает эксперт.

Расходы российского бюджета в 2020 году из-за пандемии и экономического кризиса превысили запланированные на 4 трлн рублей. В ход пошли средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В результате, на 2021 год будет приостановлено действие бюджетного правила - предельно допустимого уровня нефтегазовых доходов, которые могут быть пущены на расходы федерального бюджета. В 2021 году их объем может увеличиться почти в три раза, с 585 млрд до 1,46 трлн рублей. И самый безболезненный для экономики страны способ получить эти средства - удержание цен на нефть на нынешнем уровне, а в идеале - рост котировок.

"России нужен баланс на рынке. Бюджет сверстан при цене 42 долларов за баррель, что даже ниже долгосрочной форвардной кривой", - говорит директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. По ее мнению, это позволяет консервативно подходить к планированию расходов и уменьшает зависимость от нефтяных котировок в отличие от Ближневосточных стран.

Еще один способ пополнить казну - увеличить налоговую нагрузку, что также было сделано. В 2021 году дополнительные налоговые поступления в бюджет из нефтегазовой отрасли ожидаются в размере 223 млрд рублей. Рост налогов не способствует увеличению инвестиций и запуску новых проектов, но в условиях сделки ОПЕК+, а тем более, если ее сегодняшние параметры будут сохранены на какое-то время в 2021 году, это минимизирует отрицательное влияние увеличения фискальной нагрузки на развитие отрасли, поскольку добычу придется ограничивать искусственно.

"Сейчас для России наиболее интересно было бы увидеть устойчивый рост цен в ближайшее месяцы, чтобы добавить оптимизма нефтяникам и экономике в целом", - говорит директор департамента аудиторских услуг "Делойт" СНГ Александр Губарев.

Здесь правда полностью избежать негативных последствий не получится. "Нефтяные компании в России имеют важную социальную функцию поддержки регионов и смежных производств. Поэтому в вопросах снижения добычи также нужно учитывать эту проблему", - считает Дарья Козлова.

То есть даже при росте цен на нефть сдерживание объемов ее производства скажется не в лучшую сторону на загрузке промышленных предприятий, рынке труда и может затормозить развитие регионов.