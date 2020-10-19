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Рубрика: Экономика

Почему для России сейчас цена нефти важнее объемов ее добычи

Текст: Сергей Тихонов
В ОПЕК допускают возможность корректировки условий сделки о сокращении добычи нефти на 2021 год из-за второй волны пандемии и низких темпов восстановления спроса. Окончательное решение будет принято в ноябре-декабре этого года, но на фоне возобновления карантинных ограничений во многих странах мира и угрозы их расширения, для участников ОПЕК+, в том числе для России, актуальной задачей становится не наращивание производства, а сохранение баланса на мировом рынке нефти и удержание котировок от очередного обвала.

Глава Минэнерго Александр Новак в ходе открытой части заседания ОПЕК+ 19 сентября сказал, что процесс восстановления потребления нефти замедлился, а по итогам 2020 года инвестиции в отрасль снизятся на 18-20% по сравнению с 2019 годом. "Мы по-прежнему находимся в периоде неопределенности", - отметил министр.

В Минэнерго ожидают, что в 2020 году в России будет добыто 507 млн тонн нефти - на 53 млн тонн меньше изначальных планов. В 2021 году запланировано добыть 517 млн тонн, а вернуться к докризисному уровню добычи получится только в 2023 году, когда будет произведено 556 млн тонн нефти.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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"Высокие цены сейчас важнее соответствующего наращивания объемов, потому что на рынке нефти даже небольшое избыточное увеличение добычи может серьезно обрушить котировки из-за низкой эластичности спроса и предложения", - говорит руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. - Собственно именно этот простой аргумент и лежит в основе работы ОПЕК+: осознание того, что ограничение добычи с ростом цен выгоднее, чем свободная добыча с падением цен, считает эксперт.

Расходы российского бюджета в 2020 году из-за пандемии и экономического кризиса превысили запланированные на 4 трлн рублей. В ход пошли средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В результате, на 2021 год будет приостановлено действие бюджетного правила - предельно допустимого уровня нефтегазовых доходов, которые могут быть пущены на расходы федерального бюджета. В 2021 году их объем может увеличиться почти в три раза, с 585 млрд до 1,46 трлн рублей. И самый безболезненный для экономики страны способ получить эти средства - удержание цен на нефть на нынешнем уровне, а в идеале - рост котировок.

"России нужен баланс на рынке. Бюджет сверстан при цене 42 долларов за баррель, что даже ниже долгосрочной форвардной кривой", - говорит директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. По ее мнению, это позволяет консервативно подходить к планированию расходов и уменьшает зависимость от нефтяных котировок в отличие от Ближневосточных стран.

Фото: iStock
В России меняются параметры налогов в нефтяной отрасли

Еще один способ пополнить казну - увеличить налоговую нагрузку, что также было сделано. В 2021 году дополнительные налоговые поступления в бюджет из нефтегазовой отрасли ожидаются в размере 223 млрд рублей. Рост налогов не способствует увеличению инвестиций и запуску новых проектов, но в условиях сделки ОПЕК+, а тем более, если ее сегодняшние параметры будут сохранены на какое-то время в 2021 году, это минимизирует отрицательное влияние увеличения фискальной нагрузки на развитие отрасли, поскольку добычу придется ограничивать искусственно.

"Сейчас для России наиболее интересно было бы увидеть устойчивый рост цен в ближайшее месяцы, чтобы добавить оптимизма нефтяникам и экономике в целом", - говорит директор департамента аудиторских услуг "Делойт" СНГ Александр Губарев.

Здесь правда полностью избежать негативных последствий не получится. "Нефтяные компании в России имеют важную социальную функцию поддержки регионов и смежных производств. Поэтому в вопросах снижения добычи также нужно учитывать эту проблему", - считает Дарья Козлова.

То есть даже при росте цен на нефть сдерживание объемов ее производства скажется не в лучшую сторону на загрузке промышленных предприятий, рынке труда и может затормозить развитие регионов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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