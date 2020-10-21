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21.10.2020 16:58
Рубрика: Власть

Мишустин: России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике

Текст: Айсель Герейханова
Атомный ледокол "Арктика", самый большой и мощный в мире, вошел в состав атомного флота РФ. В среду на его борту был поднят российский флаг. Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в торжественной церемонии приемки судна.

Он подчеркнул, что Россия - бесспорный лидер в освоении северных территорий, а развитие парка ледоколов обеспечит стране первенство в Арктике.

Фото: ТАСС
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В среду премьер-министр с рабочим визитом посетил Мурманскую область. Мишустин также провел там совещание о развитии Северного морского пути (СМП) и встречу с инвесторами Арктической зоны.

"Наша страна - бесспорный лидер в освоении северных территорий. Мы гордимся, что Россия единственная в мире смогла создать атомный ледокольный флот. И сейчас в его состав мы принимаем еще один универсальный атомный ледокол "Арктика". Он станет головным из пяти судов - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка" - уникальная серия, которая предназначена для работы на Северном морском пути" - заявил председатель правительства. Он отметил, что у ледокола инновационное оборудование, мощный двигатель, и это позволяет использовать его везде - и во льдах, и на воде, на глубоководных и мелководных трассах. Так, "Арктика" может пробивать лед толщиной до трех метров и предназначен для сопровождения судов в арктических условиях.

Мишустин уверен, что развитие ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, "усилит интерес международного бизнеса к транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство России в Арктике, стратегически важном для нас регионе".

Разговор о том, как дальше развивать Северный морской путь продолжился в ходе специального совещания с участием премьера. России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике, призвал Мишустин. "Здесь мы решаем задачи как обеспечения национальной безопасности страны, так и ее экономических интересов", - пояснил он.

Премьер указал на комплекс задач, которые необходимы для полноценного развития арктического региона и Северного морского пути.

Так, Мишустин обратил внимание на то, что правительство не видит целостной картины развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны. "Сегодня отсутствует увязка с развитием Северного морского пути, и сроки решения отдельных важных задач я считаю избыточно затянуты", - сказал премьер. По его словам, есть риски срыва сроков строительства объектов федеральной собственности в Мурманске, на Чукотке и Камчатке. "Такой подход необходимо менять", - призвал премьер.

Он напомнил, что госкорпорация "Росатом", которая наделена функциями оператора Северного морского пути, отвечает только за ледокольную проводку и развитие портов в границах транспортного коридора, а порты за границей Северного морского пути и вся остальная транспортная инфраструктура - это сфера ответственности министерства транспорта России.

Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
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Мишустин также отметил, что на арктических территориях необходимо наращивать портовые мощности, развивать навигацию, обеспечивать безопасность мореплавания и возможность оперативного оказания медпомощи экипажам судов, также нужно обеспечивать и экологическую безопасность.

Отдельно премьер подчеркнул, что на всем протяжении Северного морского пути необходимо обеспечить надежную связь. Мишустин рассказал о создании спутниковой системы, для того чтобы обеспечить качественное покрытие связи всего северного полушария. В бюджете РФ на это предусмотрено более 30 миллиардов рублей на три года.

Премьер призвал использовать весь потенциал Северного морского пути. "Инфраструктура, которую мы сегодня создаем для российских грузов, - это база для наращивания в будущем и международных транзитных перевозок", - отметил он

За 9 месяцев этого года общий объем перевозок по Северному морскому пути составил 24,5 млн тонн. Премьер напомнил о стоящей задаче довести объем перевозок до 80 млн тонн к 2024 году. Мишустин сообщил, что для стимулирования дальнейшего роста перевозок экспортных российских грузов принято решение снизить до нуля ставку налога на добавленную стоимость на морскую перевозку и соответствующее ледокольное сопровождение.

Экономическая зона в Арктике должна стать привлекательной для бизнесменов из самых разных отраслей и все должны получить равные возможности. Об этом Мишустин заявил уже на встрече с инвесторами в Мурманске. Так, порог вложений для получения резидентства в этой экономической зоне был установлен на максимально низком уровне в 1 млн рублей, а процедуры оформления этого статуса стали доступны в онлайн-формате. "Кроме того, правительство приняло решение о снижении ставки страховых взносов для резидентов, которые создают новые рабочие места. Для крупного бизнеса это 7,5%, а для малого и среднего - это вообще 3,25%", - сказал премьер. Кроме того, для инвесторов, которые будут реализовывать в Арктике инфраструктурные проекты, такие как дороги и энергообъекты, предусмотрена государственная поддержка, отметил премьер. Первые шесть проектов уже одобрены, на них в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку запланированы 13 млрд рублей. "Дороги и энергообъекты объективно нужны, чтобы построить те же самые заводы, где будут работать жители региона. Это будет еще одной очень важной причиной для того, чтобы люди оставались и работали на Севере", - считает Мишустин.

Премьер также сообщил, что Фонд развития Дальнего Востока и Арктики выделит 4 млрд рублей моногородам Ковдору и Кировску на инвестпроекты, которые позволят сохранить рабочие места и обеспечить занятость. По его словам, ФРДВ будет "поддерживать и крупные, и небольшие проекты". "Правительство приняло решение снизить ставку, по которой фонд будет предоставлять средства резидентам - она составит 2% вместо 5%, которые были до этого", - сообщил глава правительства.

Определены пять инвесторов-резидентов Арктической зоны

В ходе встречи инвесторы рассказывали о своих самых разных проектах - о рыбоперерабатывающих заводах, медицинских компаниях, образовательных центрах, туристических проектах. Один из участников даже просто пригласил премьера перекусить в своем ресторане на вершине горы в Хибинах. Мишустин ответил, что обязательно порекомендует это сделать членам правительства.

Другой участник встречи отметил, что у малого и среднего бизнеса в сфере медицины возникают проблемы с доступом к мерам господдержки, поскольку критерием для этого законодательно определены вложения в недвижимость, а такого рода компании инвестируют в оборудование. "Надо подумать над тем, как организации в сфере медицины можно освободить от ограничений, чтобы стать резидентами Арктической зоны", - отреагировал премьер и добавил, что компании, которые занимаются здоровьем людей, оказывают медицинские услуги точно могут быть освобождены от подобных ограничений.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Арктика: битва за ресурсы

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