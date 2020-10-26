Путин дал поручения по поддержке граждан, образования, медицины и бизнеса

Среди основных задач, которые поставил Владимир Путин:
- дополнительно поддержать детей, чьи родители не платят алименты;
- рассмотреть вопрос об оплате больничного родителям детей до 7 лет в размере 100 процентов среднего заработка;
- рассмотреть увеличение финансирования на создание мест в школах;
- начать предоставлять ипотеку на строительство частных домов;
- определить порядок передачи недостроев новым застройщикам;
- рассмотреть снижение ставки по кредитам малому и среднему бизнесу;
- запретить проверки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года;
- создать институт "добросовестного экспортера";
- оптимизировать порядок госзакупок;
- проработать создание рейтинга цифровизации органов власти;
- модернизировать инфекционную службу в регионах;
- оценить эффективность профилактики абортов в медучреждениях;
- до зимы проработать возможность сокращения пути до черноморских курортов;
- разработать нацпроект по водному транспорту;
- разработать федеральный проект по экологическому воспитанию.