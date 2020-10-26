Стремительный темп развития фармацевтической науки и промышленности ставит серьезные вызовы перед учебными заведениями, готовящими специалистов в области тонких химических технологий.

О необходимости взаимодействия вузов с потенциальными работодателями, о результатах такого сотрудничества "РГ" рассказывает кандидат химических наук, доцент кафедры Биотехнологии и промышленной фармации Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова МИРЭА - Российского технологического университета, директор по науке АО "Институт фармацевтических технологий" Алексей Панов.

Алексей Валерьевич, как вы оцениваете взаимодействие между студентами, научными учреждениями и игроками фармрынка, с точки зрения преподавателя вуза и одновременно представителя бизнеса?

Алексей Панов: Сегодня на рынке труда наблюдается колоссальный кадровый голод. Поэтому интерес к выпускникам университета со стороны бизнеса достаточно высок. При этом компании нужен специалист, который начнет работать эффективно с первого же дня.

Теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. Университет - это не конечная цель в жизни, это транзит от школы к работе. Поэтому, выбирая вуз, абитуриент должен задать себе вопрос: "А куда я пойду потом работать"? И задача вуза заключается в наведении мостов между студентами и работодателями. Важно, чтобы эта коммуникация состоялась. В стенах РТУ МИРЭА нам удалось это сделать.

Каким образом?

Алексей Панов: Мы как бы говорим им: не надо стоять и ждать, когда студент начнет искать работу, и зовем потенциальных работодателей "зайти" внутрь университета. Работодателю интересен тот студент, который уже "знает" компанию. Например, бизнес создает с вузом совместную лабораторию или предоставляет специалистов, которые могут дать студенту необходимые знания. Такой процесс может вылиться даже в организацию новой базовой кафедры в составе университета. Таким образом компания общается со своим будущим сотрудником в течение нескольких лет, прежде чем он вольется в штат. Такая модель у нас уже реализована, она успешно работает со многими компаниями.

Какие совместные проекты с компаниями существуют на данный момент?

Алексей Панов: Родоначальник и модератор этого взаимодействия - компания "Институт фармацевтических технологий". Кафедра биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА была создана и развивается при ее непосредственном участии. Есть и другие проекты.

Задача вуза заключается в "наведении мостов" между студентами и работодателями

Так, уже несколько лет у нас идет серьезная работа с фармацевтической компанией "Материа Медика Холдинг". Все началось с того, что наши студенты и выпускники часто устраивались туда на работу, но сотрудникам компании постоянно приходилось их доучивать. Тогда мы приняли решение о создании на базе нашей кафедры совместной лаборатории иммуноферментного анализа. "Материа Медика Холдинг" полностью обеспечивает ее расходными материалами и оборудованием. Совместно со специалистами компании разработан курс обучения упомянутому методу анализа. Студенты проходят курс, компания помогает им, а затем выпускники могут пойти туда работать. Все в плюсе.

Год назад мы создали проект с компанией "Генериум". Это биотехнологическая компания, которая специализируется на препаратах белкового происхождения: моноклональных антителах, факторах свертывания крови. Также есть базовая кафедра с институтом Гамалеи. Более того, заведующий этой кафедрой является разработчиком российской вакцины от COVID-19. Наших студентов учат подходам к разработке вакцин, а также технологиям их производства.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про "Институт фармацевтических технологий". Правильно ли я понимаю, что это звено между производителями лекарств и их разработчиками?

Алексей Панов: Это научный центр, который занимается разработкой технологий получения фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Тесное сотрудничество с университетом дает нам возможность участвовать в образовательном процессе. Это, в свою очередь, позволяет вузу повышать квалификацию будущих выпускников.

Насколько часто фармацевтические компании обращаются к вам с запросом на новые технологии?

Алексей Панов: В последнее время все чаще. Наша компания достаточно молода, нам всего 10 лет. Сегодня нас знают, в том числе, благодаря университету. К нам обращается много компаний, специализирующихся на химической технологии. Это могут быть производители фармсубстанций, реактивов, меизделий, ветпрепаратов - любые компании, которым необходима помощь в разработке технологий, аналитических методик, а также помощь в регистрации.

Какие разработки вы готовы предложить им сегодня?

Алексей Панов: В первую очередь это разработка любых видов лекарственных форм: твердых, мягких, жидких. Также мы решаем технологические задачи, связанные, например, с модификацией высвобождения активного вещества, его растворения и т. д. Работа такого рода всегда сопровождается аналитической составляющей. Все это - достаточно большой объем работ. Это - та ниша, в которой мы прекрасно ориентируемся.

Другое направление деятельности "ИФТ" связано с субстанциями. На сегодня рынок субстанций в России практически отсутствует. В этой связи у производителей часто возникает потребность в разработке технологий их производств. Мы располагаем инновационными решениями, которые позволяют эффективно получать различные активные субстанции. К таким решениям относятся, например, микрофлюидные технологии.

Будет ли РТУ МИРЭА (МИТХТ) принимать участие в выставке "Химия-2020"?

Алексей Панов: Безусловно. Институту МИТХТ в составе МИРЭА - Российского технологического университета в этом году исполняется 120 лет. Как и 120 лет назад его профиль - уникальные молекулы, которые обладают специфической биологической активностью. Именно это мы хотели бы отразить в презентации института на выставке. Продемонстрируем тонкие химические технологии, которые уже используются на практике. В частности, будем представлять оборудование для микрофлюидного синтеза субстанций, покажем, как эта технология используется для получения микрочастиц с максимально узким распределением по размеру. Коллеги со смежной кафедры будут демонстрировать печать своих полимерных материалов на 3D-принтере, представят центр коллективного пользования для аналитических исследований. В этом году мы будем выставляться в зале, отведенном для представителей промышленности. И нам есть что показать.