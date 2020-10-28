В Барнауле расширили и обновили крупную транспортную развязку

С 17 октября в Барнауле возобновили движение на обновленном участке улицы Попова от Власихинской до Трактовой. Этот участок протяженностью свыше трех километров реконструировали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Накануне открытия транспортной развязки здесь побывали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и подвели предварительные итоги дорожно-строительного сезона 2020 года.

- Одним из самых масштабных объектов нацпроекта в этом году стала реконструкция улицы Попова, - отметил Вячеслав Франк. - Его стоимость составила 569 миллионов рублей. Мы много лет обсуждали необходимость расширения этого участка, но из-за ограниченности средств не могли провести реконструкцию. А в 2019 году благодаря поддержке Виктора Томенко работы были начаты и менее чем за два года завершены. В результате город получил практически новую развязку в промышленном районе с очень высокой интенсивностью движения.

В этом районе, по словам Вячеслава Франка, находится более ста предприятий, для которых обновленная магистраль является основной дорожной артерией. Кроме того, благодаря расширению и реконструкции данного участка удалось снизить транспортную загруженность и повысить комфортность проезда для жителей Власихи и пригородных поселков Новосиликатного, Лесного, Октябрьского, где проживает в общей сложности около 45 тысяч человек. А также эта дорога соединяет Барнаул с Павловским районом, который входит в Барнаульскую агломерацию.

Глава города поблагодарил подрядную организацию ООО ПСК "Индустрия", отметив профессионализм дорожников, в сжатые сроки реконструировавших сложный, но очень важный объект. Руководитель подрядной организации Валерий Багдасарян рассказал, что дорожное полотно на этом участке было расширено до 10,5 метра и теперь транспорт здесь движется по трем полосам в одном направлении и по трем - в обратном. Построена новая ливневая канализация, переложены трамвайные пути, обновлены сети наружного освещения, отремонтировано два путепровода, установлено три светофора, а также обустроены пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

Губернатор края Виктор Томенко оценил масштабы и качество проведенных работ. Накануне профессионального праздника он поздравил работников дорожной отрасли, отметив, что благодаря их профессионализму, опыту и ответственному отношению к делу в регионе за последние годы удалось добиться серьезных подвижек в обновлении дорожной сети.

Благодаря расширению дорожного полотна существенно возросла пропускная способность этого загруженного участка улицы Попова. Фото: Пресс-служба администрации города Барнаула

Представители краевых и городских властей также побывали на участке объездной дороги Барнаула, который реконструировали в этом же году на средства национального проекта. За три месяца здесь обновили дорожное полотно на участке протяженностью 4,5 километра. Дорога в обход Барнаула является значимым социальным объектом, обеспечивающим пропуск транзитного транспорта, что позволяет существенно увеличить пропускную способность дорожной сети Барнаульской агломерации.

Вячеслав Франк отметил, что в 2020 году на обновление дорожной сети Барнаула из разных источников финансирования было направлено заметно больше средств, чем в предыдущие годы.

- В этом году мы изначально входили в программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с объемом финансирования в размере одного миллиарда рублей. Всего в 2020 году в рамках национального проекта были запланированы работы по ремонту, строительству и реконструкции 42 объектов общей протяженностью 38,4 километра. Но в течение года благодаря дополнительной поддержке регионального бюджета мы смогли увеличить инвестиции в обновление городской транспортной инфраструктуры до 1,2 миллиарда рублей. Это позволило заняться расширением Павловского тракта и дороги на Гребной канал. Кроме того, городской бюджет ежегодно выделяет средства на текущий ремонт магистралей и реализацию программы "Сельские дороги", направленной на обновление дорожной сети в пригородных поселках и частном секторе. Обычно по ней объем финансирования составлял около 30 миллионов рублей в год. Но в этом году благодаря увеличению финансирования мы смогли в два раза больше средств направить на сельские дороги - 68 миллионов рублей. В результате в этом году ремонт проведен на 41 участке сельских дорог, что почти в два раза больше прошлогодних показателей, - отметил он.

По словам главы города, с 2017 года благодаря федеральным проектам удалось значительно улучшить качество дорог. Если три года назад, до начала реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в нормативном состоянии было всего 37 процента городских дорог, то сегодня уже 71 процент автомагистралей соответствует нормативам. За эти годы освоено более четырех миллиардов рублей из разных источников финансирования, отремонтировано и реконструировано 157 объектов. Вячеслав Франк поблагодарил руководство региона за особое внимание к развитию дорожной инфраструктуры.

Комментарий

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Нам удалось за несколько лет улучшить положение дел в дорожном хозяйстве края, прежде всего благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В дорожной отрасли многое зависит от финансирования. В начале 2020 года было понятно, что мы можем направить в дорожный фонд, на все дорожные работы в крае 10,8 миллиарда руб-лей. Но благодаря особому вниманию со стороны федеральных властей и активному взаимодействию с Министерством транс-порта РФ, Федеральным дорожным агентством сегодня на совершенствование дорожной инфраструктуры Алтайского края мы смогли направить уже более тринадцати миллиардов рублей. Все эти средства вложены в дело и превратятся в нужные и качественные объекты.

Для государства, региональных и муниципальных властей вопросы транспортной инфраструктуры всегда будут иметь первостепенное значение. На ее развитие будут направлять значительные средства, ведь нам нужны безопасность и высокое качество дорожной сети, и мы ждем соответствующих результатов от дорожников.

Планы на будущее

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

Работы по модернизации инфраструктуры продолжены. В следующем году в Барнауле в рамках национального проекта планируется выполнить работы на нескольких крупных объектах. В частности, будет продолжено строительство дороги по проезду Северному Власихинскому, ремонт участков Павловского и Змеиногорского трактов, дорог в микрорайонах индивидуальной застройки Спутник и Авиатор по маршрутам движения общественного транспорта.