Сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детский дом

Малолетний сын Александра Юшко (известен под псевдонимом Энди Картрайт) и его жены Марины Кохал переведен из инфекционной больницы в детский дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов Кохал и родственников Юшко.

Напомним, сам Энди Картрайт погиб в Петербурге при загадочных обстоятельствах, его тело было расчленено. Следователи полагают, что это было убийство с использованием медицинских препаратов, и совершила его жена Картрайта Марина Кохал. Женщина сейчас находится под арестом, много вопросов у следователей и к матери Кохал.

У пары есть сын. Как только в полиции узнали о смерти рэпера, ребенка сразу же забрали в больницу. Причина проста - было непонятно, с кем его оставить. Квартира, где ребенок жил с родителями, и где умер Картрайт, оказалась опечатана. Бабушка ребенка проходит по делу подозреваемой в соучастии и ее задерживали на несколько суток.

Александр Юшко родом с Украины. Там же живут его родители. Границы закрыты, но учитывая всю ситуацию, матери Юшко разрешили приехать в Петербург. Она подала ходатайство о том, чтобы ей отдали внука.